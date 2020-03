Caso Iberia: "Confiamos que no pasará a mayores", dijo el canciller Valencia

Explicaciones. El canciller José Valencia tuvo que extenderlas sobre lo sucedido a los países inmersos en el incidente del bloqueo de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. El secretario de Estado, luego de estas gestiones, augura que el bloqueo de la pista que impidió el aterrizaje de un vuelo vacío de Iberia cuyo objetivo era trasladar ciudadanos españoles a su país quede en el pasado.

Han entendido que es un asunto que no dependió del Estado ecuatoriano y que por esto no habrá repercusión en contra de Ecuador y más concretamente del aeropuerto de José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. José Valencia, canciller de la República.

El canciller, en cadena nacional, informó además que han iniciado también gestiones ante organismos internacionales competentes para prevenir cualquier tipo de situación que "con una explicación adecuada como la que estamos dado confiamos que no va a pasar a mayores". Valencia comentó que conversó con su par española, Arancha González Laya, quien está al tanto de lo ocurrido en Guayaquil y ha entendio que fue una situación que se escapó de las manos del Estado ecuatoriano. "Recibí de ella expresiones de comprender la situación y de mirar hacia adelante y seguir en contacto con nuestro país para otros efectos".

En Galápagos. Más de 600 extranjeros están en la provincia. Ecuador espera coordinar el retorno con los Gobiernos de sus países de origen.

El canciller también comentó sobre las gestiones que realiza para el retorno de ecuatorianos en otros países. Reconoció que es complicado atender a todas la solicitudes, pero están dando prioridad a aquellas personas de grupos vulnerables (adultos mayores, mujeres embarazas, personas con enfermedades, etc.). No se aventuró a dar una cifra de ecuatorianos que están fuera y quieren regresar. "No es un número estable". Tampoco se atrevió a dar un itinerario de vuelos, porque eso depende de las gestiones del Gobierno con los otros Estados. Lo que sí sugirió a los ecuatorianos es estar atentos a cualquier tipo de opción. "Si logramos concretar con otros países la evacuación, lo haremos", dijo.