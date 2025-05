Caso Amistad: Bibian Hernández revela que un incidente migratorio en su audiencia

El juez Jairo García, de la Unidad Anticorrupción, validó lo actuado por la Fiscalía y no halló vicios ni nulidades

La abogada Bibian Hernández Velástegui, procesada por presunto lavado de activos en el denominado caso Amistad, dio a conocer este 22 de mayo de 2025, durante la reinstalación de su audiencia preparatoria de juicio, un incidente que tuvo lugar en México hace más de dos años.

A través de una carta dirigida al juez Jairo García, de la Unidad Anticorrupción, la procesada manifestó que fue “víctima de una falsa alerta migratoria”.

Fue retenida en México y pide información

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2023. “Realicé un viaje a la Ciudad de México D.F., mientras la fase de investigación previa se encontraba en curso y sin que se me hubiera impuesto ningún tipo de medida cautelar que limitara mi derecho a la libertad de tránsito. Al arribar al aeropuerto de dicha ciudad, fui objeto de un incidente desafortunado con las autoridades migratorias mexicanas, debido a una falsa alerta migratoria emanada desde Ecuador. Esta situación inesperada no solo me causó una gran consternación, sino que también vulneró mis derechos fundamentales”, señaló.

Hernández, quien asegura residir fuera de Ecuador, afirmó que fue detenida por autoridades migratorias mexicanas al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el vuelo AM 0685 procedente de Quito.

Caso Amistad: fijan nueva fecha para audiencia de Bibian Hernández y otros procesados Leer más

Según el escrito presentado por la abogada, la alerta provocó que fuera retenida por aproximadamente una hora. La detención se dio a pesar de que, según su versión, en ese momento no existía ningún proceso penal en su contra, ni en México ni en Ecuador.

Hernández sostiene que esta situación se originó por una presunta introducción dolosa de información falsa en el sistema migratorio mexicano, una acción que atribuye a terceros con la intención de perjudicar su imagen. Por ello, solicitó al juez que este hecho sea incorporado al expediente judicial.

Como parte de sus acciones legales, presentó dos escritos: uno dirigido al Instituto Nacional de Migración de México, en el que solicita información sobre la alerta migratoria; y otro a la Presidencia de México, donde pide su intervención y el acceso a toda la documentación relacionada con el caso.

Juez acepta que no hay vicios en la audiencia

Luego de conocer estos hechos, el juez García comenzó su exposición sobre la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio en donde verificó que el proceso esté correctamente tramitado y revisó si hubo vicios procesales, nulidades o inobservancias que deben corregirse antes de continuar con la presentación del dictamen fiscal.

RELACIONADAS La sentencia de John Pólit en Estados Unidos se posterga para agosto de 2025

México dice que Augusto Verduga es perseguido en Ecuador por sus opiniones políticas Leer más

Una de las alegaciones de Hernández y de los otros procesados, Ericka Matilde Carvajal Benalcázar y Luis Carlos Ortiz Bonilla, fue la supuesta falta de su derecho a la defensa. En esta fase, el juez analizó si el procesado ha contado con defensa técnica desde el inicio del proceso. Y negó la pretención. Dio por válida la investigación fiscal.

Hernández es procesada por presunto lavado de activos dentro del caso Amistad. La Fiscalía sostiene que ella y sus empresas Asesoramiento Global Integral, Abogados Abbhv S.a., Global Strategy Law Bhv C.A. y Compañia Bh Legal Assistence Factory Bh-laf S.A.A no han justificado el origen de cerca de 18 millones de dólares movilizados entre 2016 y 2023. Sin embargo, su defensa alega que se trata de una persecución injustificada y ha cuestionado la validez de las pruebas.

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada