La carta completa de Mayra Salazar a su abogado: su despedida antes de dejar el país

Mayra Salazar, excomunicadora de la Corte Provincial del Guayas en Ecuador, involucrada en los casos judiciales conocidos como Metástasis y Purga, dejó una carta a su abogado tras salir de la cárcel de Ambato.

Luego de cumplir 15 meses de sentencia, Salazar fue puesta en libertad el 14 de marzo de 2025. Sin embargo, deberá cumplir con obligaciones financieras, incluyendo una multa y compensaciones, que está gestionando con la ayuda de familiares y amigos.

Casos en los que colaboró Salazar

En el caso Metástasis, Salazar mantuvo vínculos con el narcotraficante Leandro Norero y facilitó esquemas de impunidad. Su colaboración con la Fiscalía fue clave para desmantelar una estructura criminal que influía en el sistema judicial de Guayas, lo que condujo a la apertura del caso Purga.

Carta de Mayra Salazar al abogado Leonardo Toledo:

Te escribo esta carta como muestra de agradecimiento por todo el trabajo profesional desarrollado en este tiempo. Ha sido un proceso tormentoso que me tocó vivir como consecuencia de mis propios errores, pero estoy segura de que, sin ti, nunca habría logrado los resultados que hoy tenemos, a pesar de todo el linchamiento mediático que nos ha tocado enfrentar.

Muchas veces me pregunté si todo esto valía la pena. Con el tiempo, llegamos a la conclusión de que lo verdaderamente importante en la vida es lo que haces hoy por el mañana, y no lo que haces hoy solo por el presente. Gracias a nuestro esfuerzo, una parte del sistema judicial ecuatoriano se ha purgado. Estoy segura de que lo que hicimos quedará registrado en la historia del país, pero también servirá como un manual o instructivo para las facultades de derecho sobre cómo se despolitizó una Corte de Justicia y cómo funciona la cooperación de alto impacto.

Le agradezco a Dios porque te puso en mi vida hace 11 años y porque me permitió no solo conocer al abogado, al profesional y al amigo, sino también al ser humano excepcional que eres. He conocido al compañero de vida, al hijo, al hermano, al padre, al genio con título de abogado, al hombre valiente que asume defensas sensibles y delicadas porque, como siempre dices: "Lo fácil lo hace cualquiera". Somos muy pocas las personas que podemos hablar de tu nobleza y de quién eres realmente.

Leo, Dios no elige al preparado, Dios prepara al elegido. Los casos de Olga Muentes y Andrés Coello, que precedieron a mi defensa y que viví de cerca, fueron tu escuela. Dios te preparó con el tiempo, y me encantaría que no guardes más silencio y que el mundo conozca estas causas, porque son historias que considero aún más importantes que la mía.

GRACIAS por aceptar asumir mi defensa. Siempre recordaré nuestras conversaciones, en las que te exponía mis preocupaciones y tú siempre tenías un consejo o una respuesta firme y directa, con tu estilo característico:

Mayra: Leo, me preocupa tu seguridad.

Leo: Tranquila, yo sé cuidarme.

Mayra: Leo, sé que Chimbo, el abogado de Muentes, nos está atacando en medios y redes sociales.

Leo: Tranquila, ese indio de mierda es un burro que solo se la pasa hablando y rebuznando. Hablar y rebuznar es solo aire, lo nuestro es una historia respaldada con pruebas.

Mayra: Leo, me dicen que Juan Gabriel, el abogado de Fabiola, también nos ataca.

Leo: Tranquila, ese afeminado habla con lo que le sale de las tripas, porque no tiene cerebro ni neuronas.

Mayra: Leo, los Venegas tienen mucha experiencia. ¿Son penalistas?

Leo: Tranquila, esos son penalistas porque causan pena.

Mayra: Leo, nos están atacando en redes con cuentas falsas (característico de Pablo Muentes). Hay que salir a hablar y explicar lo que realmente ocurrió.

Leo: Tranquila, es mejor no discutir con nadie, Mayra.

Mayra: Leo, este es el problema más grande que he tenido en mi vida.

Leo: Tranquila, esto no es un problema, es un reto. El problema te bloquea, el reto saca lo mejor de ti.

Cómo olvidar nuestro grito de guerra cuando sentía que el mundo se me venía encima:

Mayra: Leo, no puedo más.

Leo: ¡Párate tiesa, carajo!

Hoy cierro un ciclo en mi vida, del cual fuiste parte junto a todo tu equipo. Solo me queda decirte GRACIAS por haber estado a mi lado, por haber soportado tanto en esta lucha, por ser valiente ante todo ataque. Así como has logrado muchos éxitos en tu vida profesional, me gustaría que también los tengas en tu vida personal, porque eres un hombre bueno y simplemente te lo mereces.

¡Gracias, genio!

Con cariño,

Mayra Salazar

