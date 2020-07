Carrasco: “La semana pasada hubo gente que murió en las ambulancias”

La Federación Médica Ecuatoriana envió al presidente Lenín Moreno una carta, en la que le exige que dote de insumos a los médicos del país y que active protocolos en Pichincha, y en específico de Quito, donde la situación hospitalaria es “caótica”, debido al incremento de casos. El presidente del gremio conversa con EXPRESO sobre este y otros temas.

- ¿Por qué decidieron enviarle una carta al presidente?

- Porque la situación del país es preocupante. Lamentablemente la información que se está dando a la población, especialmente de Quito, sobre que las cosas no son tan complicadas, que no son tan problemáticas, que no hay mucho de qué preocuparse no es la real. No estamos de acuerdo y llamamos a todos a cerrar filas sobre este problema que estamos viviendo y que no hemos superado. Tenemos que seguir con todas las medidas de precaución que podamos tomar para evitar los contagios masivos, porque esta pandemia no se la gana en los hospitales, en los hospitales se recupera gente que está gravemente enferma. Donde debemos dar la lucha es en la comunidad.

- Y ¿cómo está la situación en Quito?

- Está terrible, es crítica. La semana pasada hubo gente que murió en las ambulancias, en las carpas y en sus casas. Las personas tienen que estar esperando que le den el alta a otra para poder a entrar a una cama de terapia intensiva. La situación es compleja, nunca habíamos vivido algo así. Desde el comienzo dijimos que no era una buena idea cambiar a rojo.

- Usted también hablaba de que le preocupaba la situación de los médicos, ¿por qué?

- La Federación Médica está de luto desde que inició la pandemia. Más de 120 médicos han dado su vida, en el ejercicio de su profesión, al cuidado de sus pacientes. Muchos médicos probablemente todavía tendrán que fallecer producto de este virus que es implacable, por eso nos molesta que digan que la situación no está complicada. Y usan las cifras de Guayaquil, de cuando hubo 700 u 800 muertos para decir que ahora en Quito solo se mueren 5, 10, 15 personas. Con estas cifras buscan tapar el dolor que todos sienten por la gente que ha muerto en esta pandemia, cuando lo que queremos es que nadie muera y por eso también debemos contar con las medidas de protección.

- El ministro ha dicho que ya cuentan con todos los insumos de protección. ¿Esto no es así?

- No, en el hospital del IESS del Sur, en Quito, uno de los coordinadores de área les dijo a los médicos que ya no van a usar las mascarillas N95. Que no hay necesidad de (usar) esas mascarillas y que ahora van a usar las quirúrgicas. No tiene sentido ahorrarse o buscar otras formas, entre comillas, de protección que no han sido validadas en ninguna parte del mundo. Pero no pasa solo en Quito, la falta de insumos y el uso de equipos de mala calidad que no sirven para el control de esta pandemia es denunciado en todas las provincias.

- ¿Y no han hablado con el ministro de Salud sobre esto?

- Sí, se lo hemos dicho en las reuniones de directorio a las que le hemos invitado y ya a las últimas no ha asistido. También le hemos dicho que sigue rodeado de gente que da vueltas desde hace unos 15 años en los mandos medios de los hospitales, en la parte financiera, administrativa y de recursos humanos, gente que es la causante de esta corrupción. Sin embargo, prefieren poner a economistas y abogados al mando, como está pasando, por ejemplo, en el hospital Baca Ortiz.