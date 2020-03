Carrasco: “Es un error que no dejen a otros hospitales hacer la prueba”

- Desde su óptica como presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, ¿cómo calificaría el trabajo que está realizando el Ministerio de Salud?

- No podemos satanizar el trabajo de Salud, pues la ministra heredó un ministerio en condiciones precarias. Se sabe públicamente que los hospitales están desabastecidos, hay ciertos medicamentos, ciertos insumos. Hubo denuncias en Quito de hospitales de nivel 3 en los que el tomógrafo no vale y es justamente en esta enfermedad donde la tomografía es uno de los exámenes claves para ver la evolución de los pacientes complicados. Pero bueno, afortunadamente hay ciertas atenuantes como la poca letalidad que tiene este nuevo virus que bordea el 1,4 % y si ese porcentaje se desglosa se ve que es sobre todo en pacientes adultos mayores y que tienen enfermedades concomitantes como diabetes o cáncer.

- Entonces el sistema de Salud no está preparado...

- No. Afortunadamente las condiciones de la enfermedad podrían permitirnos un tiempo para ir desarrollando nuevos mecanismos de control y de contención. Sin embargo, no podemos solo confiar en que el Estado nos va a proteger cuando somos nosotros mismos los que tenemos que tomar medidas. Debemos tener un lavado correcto de las manos, evitar contacto con personas que tengan síntomas respiratorios, no tener contacto con personas que vienen recién de países donde hay brote. Hay muchos migrantes en España e Italia. En cualquier momento habrá migración de retorno y no va a ser nada extraño que tengamos más casos importados.

- ¿Y en cuanto a personal?

- La crisis económica que está atravesando el país hizo que se reduzca personal no solo en Salud, sino en todo el Estado. En Salud hubo un primer recorte en el que se le dio prioridad al personal administrativo, que eran médicos en funciones como coordinadores zonales y todo lo demás. Después también salieron ellos. ¿Qué nos quedan? Los operativos y ahora ellos también están saliendo por falta de presupuesto. Entonces, si se llegase a tener una epidemia de contagio comunitario no se van a dar abasto. Si nosotros no ayudamos evitando la propagación no vamos a tener un sistema de Salud que pueda sostenerse porque ya se sabe de que estamos en condiciones precarias.

- ¿Ecuador cuenta con epidemiólogos suficientes?

- Si hablamos del servicio público, no. Pueden haber epidemiólogos privados obviamente, pero públicos no tenemos suficientes. De hecho, la cabeza del departamento de epidemiología del Ministerio de Salud, esperemos que ya tenga más asesores, es un profesional muy joven, recién salido hace un par de años de la rural, entonces no creo que tenga la experiencia para manejar este tipo de crisis.

"Si nosotros mismos no evitamos la propagación del virus no vamos a tener un sistema de Salud que pueda sostenerse"

- Entonces, ¿es necesario que el Ministerio se apoye en los privados o que traiga a profesionales de afuera?

- Hay cosas en las que Salud está fallando. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo la donación del primer kit para la detección, luego de eso se adquirieron los reactivos y los insumos para hacer las pruebas en el Inspi, pero la técnica no es algo científico que solo la OMS tiene, los laboratorios privados tienen también la técnica, pero no se permite hacer el diagnóstico en otros hospitales y eso es un error.

- ¿En qué sentido?

- Porque el caso fue en Guayaquil y en Babahoyo, que está a la vuelta de la esquina, no había ningún problema en detectarlo en el Inspi, pero si tienen un caso en Ibarra, en Quito, en Pastaza, esa muestra tiene que viajar hasta Guayaquil con el riesgo epidemiológico de la cadena de transporte. Hay hospitales nivel 3 como el Eugenio Espejo, el Luis Vernaza, que pueden hacer la detección, pero no están autorizados por el Ministerio para instalar los equipos. Eso es un error porque entre más precoz es el diagnóstico y la detección, mejor es el cerco epidemiológico. Imagínese una persona con fiebre y síntomas respiratorios en Pastaza. Hasta que lo aislen ya ha estado en contacto con otras personas, hasta que la muestra llegue acá y tenga el diagnóstico ya han pasado de 72 horas a 4 días y va a ser más difícil hacer el cerco.

- ¿Hay diferencia entre los síntomas iniciales de una gripe y de este coronavirus?

- Esta enfermedad empieza justamente con síntomas gripales, como una gripe estacional. Nosotros estamos recomendando a la gente que se vacune contra la influenza porque ahora el 50 % de los pacientes que están acudiendo a las salas de emergencia de los hospitales, que en este momento están saturados, van por síntomas gripales. Entonces al descartar la gripe por la vacuna son menos las posibilidades de que se desperdicien recursos, tiempo y sobre todo para que se despeje el sistema de Salud.

- ¿Le recomendaría al vicepresidente, que tiene agendado un viaje este mes a China, que vaya al país asiático?

- Yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer en este país es predicar con el ejemplo y si a nosotros nos están pidiendo que extrememos medidas de control este sería un acto de valentía innecesario. Él es un hombre joven, seguramente se va a recuperar, pero no veo la necesidad de hacer esto, sobre todo en esta época donde existen las conferencias telemáticas. No sé qué exactamente pueda conversar en China que no pueda conversar por una videoconferencia.

