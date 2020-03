Gobierno pide información del estado de salud de la ecuatoriana contagiada de coronavirus en Praga

El coordinador zonal 8 de Salud, Augusto García, informó que el Gobierno Nacional espera información de la ecuatoriana contagiada con el nuevo coronavirus y que está en Praga. "En su caso se está trabajando con el Gobierno Nacional para tener conocimiento de su estado de salud y se está trabajando con Cancillería y estamos esperando la respuesta que nos envíe el centro de salud donde se encuentra atendida esta paciente", lo dijo en una rueda de prensa en el Gobierno Zonal de Guayaquil.

Entre las novedades expuestas por García junto con Alfredo Bruno, experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, además de la reconfirmación de los 10 casos confirmados y las 121 personas bajo observaión, está que el caso sospechoso reportado en Cuenca en negativo. Sobre las 21 nuevas personas bajo vigilancia del Ministerio, García precisó que son casos vinculados al caso primario, pese a que el comunicado oficial habla de que tuvieron contacto con el séptimo caso confirmado. Además que los tres nuevos casos confirmados mantienen sintomatología leve por lo que no necesitan hospitalización.

Bruno precisó que el aumento de esta cifra es normal y propia de casos de propagación de una enfermedad respiratoria. EXPRESO tuvo acceso, a través de una fuente, a un documento proveniente a su vez de un funcionario del Ministerio de Salud que detalla los casos confirmados y sospechosos del nuevo virus con corte a las 17:00 de ayer 3 de marzo de 2020. Este documento registra los 7 casos confirmados hasta ayer y 16 casos sospechosos en seis provincias. Al ser consultada la autoridad sobre la veracidad de esta información respondió:

Ese documento al que usted hace referencia debe ser un documento que no es oficial. No tenemos casos positivos en ningún otro lugar. No tenemos conocimiento al respecto. La voz oficial es lo que ha impartido el Ministerio de Salud.

Augusto García, coordinador zonal 8 de Salud.