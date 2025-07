Carondelet anuncia mantenimiento al SOTE y abastecimiento a barrios del sur de Quito

El lunes 14 de julio del 2025, Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, anunció la reactivación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el jueves 17 de julio, con la implementación de un plan integral de mantenimiento y protección.

Como es de conocimiento público el SOTE cumplió 53 años de operación continua sin haber recibido un mantenimiento integral, "hay tramos clave expuestos a amenazas naturales cada vez más seguras".

El 16 de junio de 2025 se reportó una rotura en el SOTE. Específicamente en el kilómetro 86 de la tubería, ubicada en una zona vulnerable a deslizamientos.

Además, Jaramillo precisó sobre el reinicio de bombeo de OCP y SOTE, que los anuncios está nen el margen de probabilidad que tiene que ver con la situación climática. "No me atrevo a contradecir a la Ministra ni al Gerente de Petroecuador. No tengo la confirmación de que el OCP haya arrancado con bombeo. Sobre exportaciones, el 10 de julio, Petroecuador comunicó que las aperturas de oferta, pujas de crudo, se aplazan al 22 de julio".

Sobre la dotación de agua en Quito

A través del Ministerio de Ambiente, en coordinación con la Cruz Roja, se instalarán tres plantas portátiles potabilizadoras de agua en los barrios altos del sur de Quito, para combatir el desabastecimiento de agua en seis parroquias. Se beneficiaría a 120.000 personas. Se espera que las tres plantas sean instaladas a más tardar el miércoles.

"El Gobierno Nacional ha tenido que salir al paso frente a la respuesta tardía del Municipio de Quito. En ese sentido lo que estamos haciendo, a través del Ministerio del Ambiente, es abastecer a barrios altos del sur de Quito, con tres plantas", dijo Carolina Jaramillo, al ser consultada en torno a si esta situación de desabastecimiento pudo haberse evitado.

Según la vocera, desde hace varios días, el Gobierno llegó con provisiones, hasta "donde lamentablemente el Municipio no ha podido llegar siendo su competencia directa. No es lo primero que está haciendo. Lamentablemente los barrios seguirán afectados en los próximos días y la respuesta ha sido en coordinación con el Cuerpo de Bomberos. Minutos antes iba a ser una sola planta, pero se han conseguido tres plantas con una enorme producción de agua segura".

Sobre la propuesta de castración química

Además, como tercer anuncio, la portavoz dijo que el Gobierno envió a la Corte Constitucional la solicitud de control previo para el procedimiento de reforma parcial para incorporar castración química para quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada, por el delito de violación. Ellos merecen la castración química y la cárcel, dijo.

"La propuesta es para quienes tengan sentencia ejecutoriada, no se hace distinción de quien es el condenado".

Sobre incremento en ventas en mayo

Asimismo, en el tema económico, se indicó que el país registra crecimiento en ventas en mayo de este 2025 con 20.465 millones de dólares, lo que significa 6.7 % más que en ese mes 2024 y en junio proyección es positiva, con crecimiento probable del 4.5%.

De acuerdo con el SRI, las ventas en mayo registraron crecimiento del 6.7%, en el 2024, la cifra fue 19.143 millones y al cierre de este mes la cifra mejoró y llegó a 20.426 millones, el acumulado de ventas de enero a mayo es de 98.148 millones de dólares.

