Caso Metástasis: Carolina Jaume rendirá su versión en Quito

La actriz Carolina Jaume llegó a Quito aproximadamente a las 11:00 de este martes, 2 de abril de 2024, para rendir su versión de manera libre y voluntaria en el caso Metástasis.

Todo esto, luego de que en la audiencia anticipada de Mayra Salazar, procesada por dicho caso y considerada pieza clave en la operación Purga, mencionara que ella le entregó una libreta, que al parecer contiene información importante; sin embargo, esto se desconoce aún, pues se encuentra en manos de la Fiscalía, que es el ente a cargo de designar las pericias.

¿Qué dirá Carolina Jaume en su versión?

Según su abogado, Francisco Onofa Medina, defensor de Jaume, explicó a EXPRESO que "la decisión de rendir su versión de manera personal es precisamente para dejar en claro que se terminan las especulaciones que se han realizado por medios de comunicación inescrupulosos, que han dicho que ella se encontraba fuera del país, que se había fugado y que incluso se habían pedido o cómo se pedían medidas cautelares para este tipo de testigos".

El abogado pidió a los medios de comunicación y a las personas en general estar informados sobre términos jurídicos, porque cuando se llama a una persona a rendir su versión, es de manera libre y voluntaria, pero sobre todo es para aportar en el caso en el que existan elementos para la investigación.

"La señorita Jaume no es procesada, no es parte procesal, no tiene relación de investigación dentro del actual proceso por la cual tenga que responder ante la justicia. Lo que tiene que dar es la razón por la que entregó el cuaderno a la señora Salazar".

"Carolina Jaume no tiene miedo"

"La señorita Jaume va a dar la versión en la que explicará los motivos por los cuales entregó esta libreta, que en realidad es un cuaderno, en donde hay algunos datos, alguna información, que en caso de ser relevante, deberá ser analizada por la Fiscalía. Esa es toda la colaboración que va a dar mi cliente", añadió Onofa.

Este Diario le consultó si se habría pensado en hacer una solicitud para que ingrese al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el proceso penal (SPAVT).

"Para nada. Carolina no tiene miedo absolutamente a nada, porque ella ha actuado conforme a las normas sociales y de carácter jurídico. La información que será revelada hoy será lo que ella conoce, la verdad. Ella no ha recibido hasta hoy, 2 de abril, ninguna llamada, amenaza o presión por parte de nadie; dudo mucho que eso exista. En su versión se podrá identificar muchas cosas que pueden servir o no a la Fiscalía".

