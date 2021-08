El carné, requisito para viajar poco respetado

Viaje nomás sin preocupación, voceaba un oficial de la cooperativa Piñas Interprovincial, al ser consultado si se podía comprar un boleto desde Guayaquil a Machala sin el carné de vacunación que estipule que el usuario tiene las dos dosis contra la COVID 19.

Asimismo los demás trabajadores de las otras cuatro cooperativas que funcionan en la terminal terrestre de Guayaquil ofertan recorridos entre las provincias Guayas y El Oro.

“Por el momento no pedimos porque la mayoría tenemos apenas la primera dosis y cómo le vamos a decir eso a la gente”, comentó una trabajadora de la flota Ecuatoriano Pullman que prefirió no ser identificada.

El pasado 29 de junio, Juan Zapata, director del COE Nacional, autorizó la circulación de los buses interprovinciales de El Oro solo con el 50 % del aforo siempre y cuando los pasajeros cumplan con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, Guayaquil recibió usuarios a los que no se les pidió este requisito al comprar su pasaje.

02082021 TERMINAL TERRESTRE , USUARIOS QUE VIAJAN A MACHALA 2 DE AGOSTO DEL 2021 JUAN FAUSTOS SANDOVAL

“Compré un boleto en la C.I.F.A. y no me pidieron carné de vacunación”, comentó Leonel Quinteros al bajarse del bus mientras organizaba sus maletas y quien no cuenta con las dos dosis en su cuerpo.

El COE Nacional autoriza el transporte interprovincial de los ciudadanos en El Oro con las dos dosis de la vacuna Leer más

De su lado, Orlando Arce señaló que además de que no le pidieron carné al momento de la compra del pasaje no lo hicieron en el camino hasta el Puerto Principal.

“No me dijeron nada al respecto, no me pidieron nada, en el bus no se subió nadie a requisar o verificar algo”.

Mientras que el chofer de la misma cooperativa, Jhon Macao, puntualizó que en el trayecto desde Machala hasta Guayaquil no hubo un solo operativo que verifique si los pasajeros constaban con el carné de vacunación solicitado.

César Pereira, encargado de la ventanilla correspondiente a la flota C.I.F.A., señala que sí se pide el carné de vacunación antes de que se pague el pasaje, pero que solo puede dar cuentas por las oficinas en Guayaquil.

“La venta está bien complicada, aparte que ya hay poca clientela con la pandemia se hizo más difícil pero sí hay clientes que tienen las dos dosis y viajan con normalidad; son muy pocos”, expuso. César Perera, trabajador de C.I.F.A.

Los trabajadores de las rutas señalan que operan “a media llave” y tratan de vender los boletos que más pueden incluso si es que se llegan a pasar de la hora del toque de queda que se mantiene en la provincia y que rige desde las 20:00.

El Gobierno no avizora el fin de los estados de excepción Leer más

“Si usted sale en el carro de las 22:00 desde Guayaquil, sí puede ingresar a la terminal de Machala, pero solo puede moverse con taxis amarillos por el toque de queda” expuso una trabajadora de las Rutas Orenses.

Hasta mientras, los buses que salen desde Guayaquil lo hacen con un aforo del 75 %, que equivale a 24 pasajeros de los 32 espacios con los que cuenta cada unidad. En Guayaquil no se ha dispuesto un protocolo para los que viajan hasta la provincia de El Oro.

En El Oro, los aforos son de 25 % en todos los establecimientos de atención al público. Además se suspendieron los permisos de retorno progresivo a las aulas y se dispuso el regreso al teletrabajo.

RELACIONADAS El COE Nacional autoriza el transporte interprovincial de los ciudadanos en El Oro con las dos dosis de la vacuna

Voces de usuarios