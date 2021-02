Carlos Sagnay: “Si Bucaram menciona a Andrés Arauz es porque lo prefiere”

En el tramo final de la carrera a Carondelet, el líder y el candidato se distancian. El expresidente Abdalá Bucaram declaró que el aspirante presidencial de su partido Fuerza EC, Carlos Sagnay, se declaró independiente. El aludido conversó con EXPRESO sobre este impasse en esta ya anecdótica campaña electoral.

Abdalá Bucaram se desmarca de su candidato presidencial Carlos Sagnay Leer más

- Ahora es candidato independiente, según el expresidente Abdalá Bucaram. ¿Nos podría explicar los detalles?

- Esto viene desde hace más de una semana. Él (Bucaram) ha estado dando declaraciones en cada provincia acerca del tema. No me coge de sorpresa lo que dice. No es nuevo. Él dice que me he declarado independiente, lo que es una equivocación. He dicho siempre que soy un político independiente. Eso no me lo quita nadie. La ley exige a todos los independientes tener el auspicio de una organización política registrada. Busqué ese auspicio y luego de no encontrarlo, Abdalá Bucaram me llamó a ofrecerme la candidatura.

- ¿A cambio de qué?

- Él no me pidió ni un centavo ni nada. Me dijo que busque un candidato vicepresidencial, que exponga mi programa de gobierno y que me encargue del tema porque él estaba ocupado con sus asuntos legales.

Hasta me han preguntado si en mi gobierno habrá mochila escolar. Lo único que conozco son las dos palabras.

- ¿En qué momento cambia?

- Parece que todo cambia cuando él se convierte en candidato a asambleísta nacional y empieza a preocuparse del tema político. Y recién parece que se entera de que yo digo que soy un político independiente y él dice que me he declarado independiente, lo que es absurdo. Esto se podría haber arreglado con una conversación, pero él no hace eso. Se lanza a los medios de comunicación y gratuitamente lo dice sin que se lo pregunten. Y lo dice con malas palabras, insultando. Yo no entiendo ese lenguaje.

- Se entiende que, aparte, lo que molesta al expresidente es que usted no salga a defenderlo por los problemas judiciales que tiene. ¿Esto ha provocado la ruptura o hay más?

- Eso no lo sé, porque eso recién lo dice anoche (la noche del domingo en su enlace en vivo por Facebook). En tres meses y medio me han bombardeado con preguntas sobre Bucaram y Fuerza EC (FE). He dicho que no tengo ningún compromiso. Lo que dice ahora es que no lo defiendo. Yo no soy su abogado. Sí lo he defendido en términos generales que aplican a él como a cualquier ciudadano. Estoy en contra del linchamiento mediático que ha sufrido. He dicho que no se lo debe prejuzgar.

- Usted lo ha dicho, en términos generales, pero no personalmente a quien es el líder del partido que lo auspició a la Presidencia...

- Yo cómo puedo defenderlo si no tengo los elementos de juicio para defenderlo a él o a otra persona. Yo he sido una persona que me conservo en lo correcto. No acuso a nadie. No me escuchará a mí decir que tal persona es corrupta. Debo tener elementos de juicio para defender a alguien o atacar a alguien. En el tema reciente del chico (Efraín Ruales) que fue asesinado me preguntaron sobre eso. Les dije: caramba, cómo pueden decir eso. Matan a alguien y el culpable es Abdalá Bucaram. Me les reí. Es absurdo.

- ¿Es una ruptura definitiva o existe un espacio para bajar la tensión?

- Soy amigo del hermano menor de hace 20 años. Le pedí a la persona que me lo presentó, 20 años atrás, quien es un colaborador cercano, que le hable. Pero esto ya hace una semana... No ha habido nada. Llamé al director encargado de FE y le dije que le aclare las cosas. Que no me le iba a acercar por el tono que él maneja y no iba a ponerme de pico a pico a insultarme. De la manera correcta, encantado (conversamos)... No veo en este momento que él vaya a retractarse. No sé.

Lo único que me acusan es haber aceptado la candidatura de FE. Me dicen hasta tonto y no hay nada de tonto.

Carlos Sagnay: "Soy un político independiente, no un candidato independiente" Leer más

- ¿Consecuencias de ser candidato por el partido FE?

- Lo único que me acusan es de haber aceptado la candidatura de Fuerza EC. Me dicen de todo, hasta tonto. No hay nada de tonto. Lo que pensé es que se incrementaba el espectro político, porque mi segmento es diferente al de Abdalá. Hay mejores posibilidades. Esa es mi visión. Él la malogra o trata de malograrla.

- ¿Y la malogra al pedir que voten por otro candidato y sugerir que este sea Andrés Arauz?

- Él dice que voten por cualquiera, pero menciona una sola persona y lo que le queda a la gente en la cabeza es votar por Arauz. Es un mensaje subliminal. Si menciona a Arauz es porque prefiere a Arauz. Es elemental. Eso es todo.