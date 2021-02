Carlos Sagnay: "Soy un político independiente, no un candidato independiente"

Reacciona. El candidato presidencial por el partido Fuerza EC, Carlos Sagnay, responde a las declaraciones del expresidente y líder de la organización política, Abdalá Bucaram, quien lo declaró como "candidato independiente". Sagnay, en conversación con EXPRESO, dijo que él desde un inicio dejó claro que es un político independiente, más no un candidato independiente como lo dijo el también postulante a la Asamblea Nacional en uno de sus ahora habituales enlaces en vivo por Facebook.

No me coge de sorpresa lo que (Bucaram) dice. No es nuevo. Él dice que yo me he declarado independiente, lo que es una equivocación. Yo he dicho siempre que soy un político independiente. Eso no me lo quita nadie. La ley exige a los independientes tener el auspicio de una organización política para participar en las elecciones.

Carlos Sagnay, candidato presidencial por Fuerza EC.