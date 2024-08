Carlos Rabascall: "soy progresista, no es que no tenga ideología"

Carlos Rabascall es el precandidato presidencial por la Izquierda Democrática (ID). Aunque no todos en esa tienda están contentos con él, recordó que en las primarias tuvo el respaldo de 21 de 24 provincias. Es realista, sabe que tiene pocas opciones en una “papeleta obesa”, pero cree que su visión de país puede sacar al Ecuador de la crisis.

Rabascall es ingeniero comercial, estuvo en el mundo de la comunicación, fue presentador de Ecuador TV. Ha sido amigo de Rafael Correa, con quien compartió barrio, colegio y universidad. Ahora “están distanciados”. Se afilió en la ID; nunca votaría por el neoliberalismo.

El precandidato tiene como un objetivo/utopía: ser presidente de la República. No asambleísta ni concejal. En medio de la pandemia, cuenta, abrió los ojos ante la pobreza en recorridos, por Manabí. Sin embargo, es realista, si hoy fueran las elecciones -admite- no tiene probabilidades de ganar; pero quiere “dejar una semilla” y fortalecer a la Izquierda Democrática (ID).

- En 2021, usted fue candidato a la Vicepresidencia por la Revolución Ciudadana (RC). En enero lo anunciaron como presidenciable por Centro Democrático. Hace unos meses hablaba con RETO. Cerró con la ID. Pero si no se concretaba, ¿iba con Amigo?

No. Sí se me acercó Amigo y definitivamente no. Es evidente que hubo cercanía con la RC, en principio por amistades; coincidía con una visión que privilegia al ser humano, la política social, con educación pública potente. Pero las circunstancias son muy distintas a las del 2021. He conversado con las organizaciones que nombró y de derecha también, no significa que no tengo ideología, mi pensamiento es humanista y progresista.

Diálogos con otros partidos

Si la ID seguía con la visión neoliberal de apoyar a Lasso y Noboa, no me habría acercado. Coincido con la dirigencia. Carlos Rabascall Precandidato de la ID

- ¿Con quiénes más ha conversado en este año?

Con Henry Kronfle y Otto Sonnenholzner. Hay una crisis de seguridad, las personas temen ser asesinadas en la calle, que los vacunen. Pero, lamentablemente lo que hay son conversaciones de carácter electoral y no sobre las bases para salir de esa crisis (Con Rafael Correa contó que no ha hablado desde mayo del 2023).

- Ud. ha hablado de la visión que le acercó a la RC. ¿Qué lo diferencia del correísmo?

Las diferencias de hoy están a la vista, estoy planteando esa unidad en términos no electorales, que trascienda las ideologías y los partidos. Es necesario construir una hoja de ruta para lograr lo que necesitamos, que sociedad y Estado jueguen en conjunto, lo público es tan importante como lo privado, ya que sin un sector productivo potente no se podrán generar las fuentes de trabajo.

- ¿No era amigo del expresidente Rafael Correa?

Con Rafael hemos sido amigos, aunque ahora estamos muy distanciados. Eso no me hace perder el respeto que le tengo. Pero crecemos, evolucionamos. Desde la universidad tenemos diferencias, en la forma de ser, a mí me gusta ser demócrata, escuchar, soy autocrítico no solo conmigo, en las organizaciones. Yo me enfoco en el país y no podemos perder cuatro años más.

La Presidencia, su objetivo

- Desde 2019, usted ha mostrado su interés en la Presidencia. ¿Por qué?

Más que de interés por la Presidencia, vengo hablando de un proyecto país. La política en general es una consecuencia de una visión. Desde el 2019 hablo de la necesidad de crear un plan de desarrollo. Un problema es la débil institucionalidad, por la falta de una hoja de ruta. Llegan los gobiernos y arman agenditas.

Correa hizo un buen gobierno, desde lo social, se fue dañando por razones exógenas. Prefiero ir solo y generar concertación. Carlos Rabascall Precandidato de la ID

- Pero, ¿por qué quiere ser presidente del Ecuador?

Me retiré de la comunicación en 2017. Seguí con mis actividades, tenemos una fundación, orientada al cooperativismo de producción. En el 2019, mi vida era tranquila; llegó la pandemia, vi la ausencia de Estado, mis amigos morían en la calle. Fui a Manabí, vi la pobreza. He estado en Guayas, Los Ríos... Me hice una autocrítica, traté temas políticos y de desarrollo, por años; pero una cosa es analizarlo frente a una pantalla. La realidad me enrostró lo que ocurría: madres con hijos adictos a las drogas, ya que el crimen genera la adicción para incorporarlos al circuito de la comercialización.

- En la RC no lo quisieron para el binomio. ¿Por qué quiso ser presidente y no asambleísta o concejal?

Porque desde ahí se lidera un gobierno, un país; se tiene poder real, se puede lograr los procesos de recuperación, estabilización y crecimiento y sostenibilidad. Asambleísta no porque no tengo espíritu parlamentario sino ejecutor. Hay que seguir el don. Tengo ese objetivo de llegar a la Presidencia, puedo perder y si las elecciones fueran hoy, las probabilidades no están conmigo. Pero dejo una semilla y por eso decidí afiliarme, es un partido que hay que recuperar y fortalecer, desde esa visión progresista socialdemócrata.

- ¿Qué les dice a quienes ven una estrategia de la RC con tantos cuadros de cercanos en otras tiendas, como usted, Leonidas Iza, José Serrano?

Uno de los principales problemas del país es la estigmatización y nos ha hecho daño, nos impide dialogar, coincidir. ¿Por qué no miran también a los cinco candidatos de la derecha? Yo nunca diría que todos ellos van a destruir lo público. Dense tiempo para escuchar.

- Pero, ¿en segunda vuelta usted votaría por Noboa?

No puedo votar por un neoliberalismo, que a pretexto de austeridad fiscal abandona a un pueblo, le quita presupuesto a la salud, no le paga ni a Solca.

