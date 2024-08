Carlos Rabascall y Alejandra Rivas, el binomio de Izquierda Democrática

En Portoviejo, provincia de Manabí, el partido político Izquierda Democrática, Lista 12, cumplirá con la Asamblea de Primarias, con la presencia de sus representantes nacionales, provinciales y locales.

Analía Ledesma, presidenta nacional de Izquierda Democrática, indicó que llegan a esta asamblea de primarias con Carlos Rabascall y Alejandra Rivas como su único binomio.

La dirigente señaló que la precandidata a la vicepresidencia fue elegida por Rabascall debido al grado de confianza existente. “No queremos que se envíe a las vicepresidentas a Irán, Israel o Turquía. Queremos evitar casos bochornosos como las denuncias que existen actualmente”, afirmó Ledesma.

La presidenta de la ID mencionó que han existido varios diálogos con otras tiendas políticas para establecer posibles alianzas. Sin embargo, en la previa de la convención, no profundizó en detalles y aseguró que habrá que esperar más diálogos para consensuar estos acercamientos políticos.

Mariana Ledesma, presidenta nacional de la Izquierda Democrática. ALEJANDRO GILER

Descartan fracciones en la Izquierda Democrática

Por su parte, Eduardo Sánchez, precandidato a la Asamblea Nacional, resaltó el respaldo a Rabascall y Rivas, descartando la existencia de alguna fracción en la tienda política y reconociendo que el candidato que apoyarán ya es militante de la ID.

“Hervas era afiliado a la ID, no. El señor Otto, con un apellido medio complicado de repetir, no. El buen amigo Paco Moncayo fue afiliado a la ID, no. Ahora Rabascall es afiliado al partido y cuenta con la autorización del Consejo Ejecutivo para ser nuestro candidato”, dijo Sánchez.

El discurso de Sánchez fue positivo, y afirmó que con Rabascall tienen serias opciones de llegar a la segunda vuelta electoral el próximo año. “Tenemos una buena estructura, tres generaciones, abuelos, padres y nietos que son de la ID, y lo más importante, gente que ha sido alcalde, prefecto, asambleísta”, concluyó.

