La estrategia de Carlos Pólit toma forma. Al Tribunal del Distrito Sur de la Florida le solicitó la desestimación de la acusación en su contra previo al juicio, programado para el 22 de mayo de 2023.

El excontralor está acusado en los Estados Unidos por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de lavado de dinero, dos cargos de participación en transacciones delictivas y un cargo de decomiso que busca la incautación de varias propiedades.

La estrategia jurídica de Pólit ha sido contar una historia cuyos personajes son Carlos Baca Mancheno, exfiscal general, y la familia Eljuri.

Sobre el exfiscal dice que él, en su calidad de contralor, lo investigó por su trabajo en la Comisión del 30S. “El Sr. Pólit descubrió que Baca Mancheno había utilizado la comisión para enriquecerse”, dicen los abogados del excontralor Howard Srebnick y Fernando Tamayo.

Dicen que Pólit denunció a Baca con la subrogante (la fiscal Tania Moreno) y que por ese motivo “Baca Mancheno se embarcó en una campaña para desacreditar y destruir al Sr. Pólit como venganza por exponer su corrupción”.

El relato se sitúa en mayo de 2017. El 25 de ese mes, el excontralor abandonó el país alegando temas de salud, pero en realidad huyó antes de que el caso Odebrecht explotara.

Para ese momento, la justicia de Estados Unidos y la ecuatoriana ya tenían información sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña a funcionarios del gobierno de Rafael Correa, como Jorge Glas y Carlos Pólit.

Ahora el excontralor dice que no recibió más de 10 millones de dólares en coimas, sino que el origen de su riqueza está ligada a la familia Eljuri.

Los abogados señalan que en 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habló con unos testigos, cuyos nombres no se detallan. Ellos dijeron que “la principal fuente de dinero para el negocio de inversión en bienes raíces (que manejaba Carlos Pólit y su hijo John) era la familia Eljuri”.

Según la defensa del exfuncionario, en mayo de 2021, el Departamento de Defensa entrevistó a Antonio Álvarez, miembro de la familia Eljuri. “En esa entrevista, el Departamento de Seguridad se enteró de que hasta 2014, los vastos intereses comerciales de la familia estaban dirigidos principalmente por Jorge Eljuri, quien falleció en 2014, dejando a su hermano Juan Eljuri para asumir la función de administrar el patrimonio de la familia. Lamentablemente, el 10 de mayo de 2021 también falleció Juan Eljuri. Esto significaba que ya no había ningún miembro de la familia Eljuri disponible para confirmar que los Eljuri, en lugar de supuestos sobornos de Odebrecht, financiaron la inmobiliaria del sur de la Florida”.

En resumen, los testigos claves de Pólit son dos personas fallecidas. Y dice que la carga de la prueba, es decir, quien debe demostrar que esta historia es falsa y que recibió sobornos de la brasileña Odebrecht es la Fiscalía norteamericana.

Este Diario ha intentado contactar a los abogados de la familia Eljuri. Llamó a la empresa y no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición. Tampoco Carlos Baca respondió los mensajes de texto.

El objetivo de las mociones de Pólit es señalar supuestos errores de la acusación fiscal y el trabajo del jurado.

Por ejemplo, ha solicitado revisar las transcripciones del jurado y que la Corte también examine el trabajo de este. Ha dicho que la acusación no es clara y “no porque no alega todos los elementos esenciales de los delitos imputados”. Además, pidió la supresión de pruebas. Es decir, que no se tome en cuenta sus correos electrónicos de los últimos ocho años que han sido incautados.

Un banco, usado en las coimas

En 2017, de la investigación inicial del caso Odebrecht se derivó el caso Sai Bank. Este es un banco propiedad de Juan Pablo Eljuri y domiciliado en Curazao. Según la Fiscalía, la entidad financiera “sin autorización alguna habría facilitado que los intermediarios (de Odebrehct) tengan la posibilidad de disponer de dinero en efectivo, sin levantar alertas, para el pago de dinero ilícito a los funcionarios públicos investigados”. Es decir, el banco sirvió para traer dinero de coimas al país. La justicia ecuatoriana sobreseyó en 2018 a Juan Pablo Eljuri, ya que Fiscalía no lo acusó. Pero el canal del pago de sobornos quedó evidenciado.