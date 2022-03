Sigue sobre la mesa. El Gobierno Nacional no descarta hacer uso de la figura de la muerte cruzada, así lo aseguró el consejero presidencial, Carlos Jijón, quien también precisó que es un recurso de última instancia cuando no hay elemento para destrabar la crisis política y aún existen otras opciones que permite enfrentar la crisis política. "No descarta la muerte cruzada si fuera necesario, pero en este momento no se reúnen las circunstancias para que tenga que llevarse a cabo", puntualizó.

Amnistía: El Gobierno busca el marco legal para oponerse a la resolución de la Asamblea Leer más

Jijón precisó que invocarla no dependerá de lo que suceda mañana, 22 de marzo de 2022, cuando la Asamblea tiene previsto analizar en segundo y definitivo debate la Ley de Inversiones, uno de los puntuales del Ejecutivo para la atracción de inversiones y creación de empleo. "Todo depende de que se cierren todos los caminos. En este momento, en esta tarde no ha ocurrido y esperamos que no ocurra. Esperamos que los actores políticos puedan consensuar y llegar a acuerdos. Este es un Gobierno de diálogo que no descarta usar las herramientas que la Constitución le entrega, pero en este momento no es necesario".

Sobre el proyecto de ley del Ejecutivo remitido a la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica, el consejero presidencial destacó los beneficios del paquete de artículos que recibió un pulgar hacia abajo, entre otros bancadas, de la Izquierda Democrática y Pachakutik. "Es difícil de entender cómo alguien puede negarse a una ley para crear más empleo. El que se niegue tendrá que responde ante la historia por qué votó en contra de un proyecto para generar más empleo. Los políticos tienen que ser conscientes de la realidad", precisó el consejero y vocero gubernamental.

A decir de Jijón, la sociedad también tendrá que valorar la decisión que tome la Asamblea Nacional que tiene hasta este 24 de marzo como plazo tope para pronunciarse sobre el texto del Ejecutivo. En caso de no pronunciarse se entenderá aprobado y entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. "La sociedad tendrá que poner atención en quiénes son los políticas que han votado o pretenden votar, esperamos que no ocurra, en contra de un proyecto que solamente plantea mecanismos para que la promesa de crear dos millones de empleos se haga efectiva".

En caso de que el proyecto sea archivado, a decir del consejero, el Gobierno seguirá trabajando como hasta el momento que no tiene una ley de inversiones. "El Gobierno tiene un crecimiento económico importante de 4,1 el año pasado. Esperamos que este año podamos superarlo. Hasta enero se crearon 350.000 nuevos empleos. Si la Asamblea no aprueba esta herramienta, el Gobierno seguirá trabajando por estos puntos: la ampliación del comercio exterior y la atracción de inversiones".

El Gobierno confía y no deja de confiar en ningún momento que los legisladores recapaciten y permitan que entre en vigencia este proyecto de ley. Carlos Jijón, vocero gubernamental.

Ley de Recursos Hídricos

Desde mañana, el Gobierno iniciará un proceso de diálogo para la construcción de un proyecto de una nueva Ley de Recursos Hídricos tal como lo dictó la Corte Constitucional. La Corte dispuso que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de ley y para ello, precisó Jijón, el Gobierno realizará un proceso de diálogo que iniciará con la presencia del presidente Guillermo Lasso junto con el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique.