Cárcel de Loja: Operativo revela red de conexiones clandestinas en las cárceles

En un operativo sorpresa llevado a cabo por las Fuerzas Armadas del Ecuador en el Centro de Rehabilitación de Loja, se descubrió una compleja red de conexiones clandestinas que no solo afectaba a este centro, sino que se extendía a otras cárceles del país. Los privados de libertad, que disfrutaban de líneas de internet no autorizadas, no se imaginaron que su comodidad se vería amenazada.

Las autoridades militares ingresaron al centro penitenciario para verificar las irregularidades en las conexiones a internet mantenidas por los reclusos. El objetivo era erradicar cualquier tipo de comunicación no autorizada y restablecer el control en estos centros.

Al adentrarse en las instalaciones, los uniformados se encontraron con una sorpresa: cuarenta instalaciones clandestinas que iban más allá de simples conexiones a internet. Los privados de libertad habían logrado crear un entramado complejo que incluía televisión pagada, cuyas antenas fueron desmanteladas durante el operativo.

Los agentes de las Fuerzas Armadas revisaron minuciosamente cada rincón de la terraza, donde se hallaron dispositivos móviles hábilmente camuflados en diversas caletas. Este descubrimiento dejó en evidencia la ingeniosidad de los reclusos para burlar los controles y mantener una comunicación ilegal.

Todos los dispositivos y objetos encontrados durante el operativo fueron decomisados y puestos bajo cadena de custodia de la Policía Judicial.

