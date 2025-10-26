Expreso
PLAN SALUD
Simón Agapo, alias El Tunco, trasladado al centro penitenciario La Roca en Guayaquil tras su captura en Rocafuerte.
Simón Agapo, alias El Tunco, trasladado al centro penitenciario La Roca en Guayaquil tras su captura en Rocafuerte.CORTESÍA

Capturan a ‘El Tunco’, presunto cabecilla del narcotráfico en la región

Simón Agapo, alias El Tunco, fue capturado en Manabí. Es señalado como operador clave del narcotráfico regional

La Policía Nacional capturó este domingo 26 de octubre a Simón Agapo, conocido como alias El Tunco, un presunto objetivo de alto valor del narcotráfico internacional. El operativo se realizó en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, y culminó con su traslado inmediato al centro penitenciario La Roca, en Guayaquil.

¿Quién es alias 'El Tunco'?

Simón Agapo es identificado por las autoridades como un presunto operador clave en redes de narcotráfico transnacional, con conexiones entre Colombia, México y Ecuador. Según fuentes policiales, habría coordinado rutas, logística y distribución de sustancias ilícitas en la región.

Su perfil fue considerado prioritario dentro de los esquemas de inteligencia regional debido a su presunta capacidad operativa y a sus vínculos con estructuras criminales de alto nivel.

Operativo de la Policía Nacional en Manabí que permitió la detención de un presunto operador clave del narcotráfico internacional.
Operativo de la Policía Nacional en Manabí que permitió la detención de un presunto operador clave del narcotráfico internacional.CORTESÍA

Detención en Rocafuerte y traslado a La Roca

La captura se produjo durante un operativo de inteligencia ejecutado por unidades especializadas de la Policía Nacional. Alias El Tunco fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Centro de Privación de Libertad La Roca, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades consideran que esta detención representa un golpe estratégico al crimen organizado en Ecuador, especialmente en el contexto de las rutas de tráfico de drogas que conectan Sudamérica con Centroamérica y Norteamérica.

La Fiscalía General del Estado iniciará el proceso correspondiente para determinar el grado de responsabilidad de Simón Agapo y establecer sus vínculos con otras investigaciones abiertas sobre narcotráfico en Ecuador.

