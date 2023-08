A raíz de que EXPRESO comenzó a formular preguntas sobre la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los candidatos comenzaron a instruirse, por si les llegaba la invitación para la entrevista o porque les había tocado el turno. Algunos deciden evidenciarlo.

Es que “a partir de este ejercicio periodístico, todos nos pusimos a leer la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, declara Víctor Bravo, candidato por el movimiento Amigo. A su criterio, “esto incrementó nuestro compromiso” y a su vez realizaron “una autoevaluación” y a su vez llenar esos “vacíos”.

Sin embargo, a estas alturas, no todos han ojeado la ley. ¿Es un riesgo? Sí, dicen los aspirantes a la Asamblea que no desertaron ni se negaron a participar.

Paola Cabezas, quien va a la reelección por Revolución Ciudadana, cree que los nuevos legisladores antes de posesionarse deben conocer “nuestra Biblia, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, caso contrario estarían “robándole al país”, porque “es un período corto; llegamos y a trabajar”.

Es por esto por lo que Javier Orti, candidato por Actuemos, propone que la Asamblea capacite a todos los legisladores electos antes de la primera sesión, es decir, que a todos se les dé una inducción para la aplicación de la ley y sobre la técnica legislativa.

PAOLA CABEZAS / "“¡Aaah! Me está tomando la lección”

Candidata Nacional a la Asamblea por Revolución Ciudadana GRANASA

Oriunda de Esmeraldas. Magíster en Marketing Político, de la Universidad del Salvador, Argentina, en 2017.

- ¿Quiénes pueden solicitar la evaluación de una ley?

- Debe ser la misma Asamblea la que establezca el análisis y la revisión de las leyes. (+o -)

Resp.: El Pleno, el CAL, las comisiones especializadas, los grupos parlamentarios, el presidente de la Asamblea y los legisladores (Art. 31.4, numeral 2, literal a).

- ¿Quiénes elaboran la Agenda Parlamentaria Anual?

- El presidente de la Asamblea Nacional, los presidentes de las comisiones; por lo general es un trabajo que permite la integración de todas las bancadas con los temas prioritarios.

- ¿En qué tiempo deberán presentar esta agenda?

- Apenas se instale la Asamblea; sería lo más prioritario. Cuando instalamos la Asamblea anterior, ya electa la presidenta la Asamblea, casi en 30 días tuvimos aprobada la agenda; pero este es un proceso atípico, no hay mucho tiempo que perder. (+o -)

Resp.: Máximo en 60 días desde la posesión del presidente de la Asamblea (Art.12, numeral 28).

- ¿Quiénes solicitarán la unificación de los proyectos de ley que traten sobre la misma materia?

- En la comisión se hace una sesión para unificación de los proyectos de ley y el presidente de la comisión la solicita.

- ¿A quién deberán solicitarlo?

- Al presidente de la Asamblea, que es el presidente del CAL.

- ¿Hasta qué momento podrían solicitarlo?

- No creo que haya un plazo específico, pero creo que tiene que estar en un plazo de 30 días, si no me equivoco. (Incorrecto)

Resp.: Hasta antes de la aprobación del informe para segundo debate (Art. 58.1).

VÍCTOR BRAVO / “Siento que estoy en el paredón”

Candidato Nacional a la Asamblea por Movimiento Amigo GRANASA

Oriundo de Marcabelí. Licenciado en Comunicación Social, de la Universidad Politécnica Salesiana, en 2013.

- ¿Quiénes pueden solicitar la evaluación de una ley?

- Los legisladores, la ciudadanía, las diferentes organizaciones sociales que se sientan afectadas o que sean parte de la conformación de una normativa. (+ o -)

Resp.: El Pleno, el CAL, las comisiones especializadas, los grupos parlamentarios, el presidente de la Asamblea y los legisladores (Art. 31.4, numeral 2, literal a).

- ¿Quiénes elaboran la Agenda Parlamentaria Anual?

- Todas las bancadas; todos los 137 legisladores pueden ser parte. Si bien es cierto, la Asamblea tiene un ente coordinador o rector que es el CAL, en donde hay representación de las diferentes bancadas. (+ o -)

Resp.: El presidente de la Asamblea con los miembros del CAL, presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las bancadas legislativas (Art.12, numeral 28).

- ¿En qué tiempo deberán presentar esta agenda?

- Esa agenda tiene que estar no más allá de 15 a 30 días. (Incorrecto)

Resp.: Máximo en 60 días desde la posesión del presidente de la Asamblea (Art.12, numeral 28).

- ¿Quiénes solicitarán la unificación de los proyectos de ley que traten sobre la misma materia?

- Los legisladores, las comisiones especializadas o las autoridades que estén al frente de la Asamblea.

Resp.: Los presidentes de las comisiones especializadas (Art. 58.1). (Incorrecto)

- ¿A quién deberán solicitarlo?

- Al CAL.

- ¿Hasta qué momento podrían solicitarlo?

- Previo al segundo y definitivo debate que es para la aprobación en el Pleno.

JAVIER ORTI / “Ahí sí, no estoy seguro”

Candidato por Pichincha a la Asamblea Nacional por Actuemos GRANASA

Oriundo de Quito. Abogado, de la Universidad Internacional del Ecuador, en 2004.

- ¿Quiénes pueden solicitar la evaluación de una ley?

- De lo que tengo entendido es la mayoría simple, que es la mitad más uno de los asambleístas presentes. (Incorrecto)

Resp.: El Pleno, el CAL, las comisiones especializadas, los grupos parlamentarios, el presidente de la Asamblea y los legisladores (Art. 31.4, numeral 2, literal a).

- ¿Quiénes elaboran la Agenda Parlamentaria Anual?

- El CAL, en coordinación con la presidencia de la Asamblea, los jefes de bloque. (+ o -)

Resp.: El presidente de la Asamblea con los miembros del CAL, presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las bancadas legislativas (Art.12, numeral 28).

- ¿En qué tiempo deberán presentar esta agenda?

- Una vez posicionadas las nuevas autoridades; en un plazo no mayor a 30 o 45 días. (Incorrecto)

Resp.: Máximo en 60 días desde la posesión del presidente de la Asamblea (Art.12, numeral 28).

- ¿Quiénes solicitarán la unificación de los proyectos de ley que traten sobre la misma materia?

- Los miembros de la comisión especializada que están tratando la ley. (Incorrecto)

Resp.: Los presidentes de las comisiones especializadas (Art. 58.1).

- ¿A quién deberán solicitarlo?

- Eso se tiene que solicitar al presidente para que lo ponga en consideración del Pleno. (Incorrecto)

Resp.: Al CAL (Art. 58.1).

- ¿Hasta qué momento, podrían solicitarlo?

- En un plazo no mayor de 30 días, me parece. (Incorrecto)

Resp.: Hasta antes de la aprobación del informe para segundo debate (Art. 58.1).

ROSA TORRES / "Perdón, estoy en la carretera”

Candidata por Los Ríos para la Asamblea Nacional por ADN FERNANDGPH

Oriunda de Quevedo. Abogada, graduada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en 2021.

- ¿Quiénes pueden solicitar la evaluación de una ley?

- El ciudadano común, grupos de espacio de veeduría ciudadana o el mismo asambleísta. (+o -)

Resp.: El Pleno, el CAL, las comisiones especializadas, los grupos parlamentarios, el presidente de la Asamblea y los legisladores (Art. 31.4, numeral 2, literal a).

- ¿Quiénes elaboran la Agenda Parlamentaria Anual?

- El CAL con otros grupos. (+ o -)

Resp.: El presidente de la Asamblea con los miembros del CAL, presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las bancadas legislativas (Art.12, numeral 28).

- ¿En qué tiempo deberán presentar esta agenda?

- En un plazo de 30 días. (Incorrecto)

Resp.: Máximo en 60 días desde la posesión del presidente de la Asamblea (Art.12, numeral 28).

- ¿Quiénes solicitarán la unificación de los proyectos de ley que traten sobre la misma materia?

- Los integrantes de la comisión la solicita. (Incorrecto)

Resp.: Los presidentes de las comisiones especializadas (Art. 58.1).

- ¿A quién deberán solicitarlo?

- A la Unidad Técnica Legislativa. (Incorrecto)

Resp.: Al CAL (Art. 58.1).

- ¿Hasta qué momento podrían solicitarlo?

- Hasta 30 días. (Incorrecto)

Resp.: Hasta antes de la aprobación del informe para segundo debate (Art. 58.1).

- ¿Qué opina de quiénes leen mal en el Pleno?

- Más que leerlo, tienen que defender el tema, sustentarlo, fundamentarlo y motivarlo legislativamente para que tenga la aprobación del Pleno.