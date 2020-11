Candidatos ponen el ojo sobre el concurso a jueces de la Corte Nacional de Justicia

Las suspicacias también invaden a varios candidatos a la Presidencia y a la Asamblea Nacional. El concurso para la designación de los nuevos jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia levanta dudas en algunos candidatos para las próximas elecciones consultados al punto que los aspirantes al Legislativo ven en este proceso, en el caso de llegar a su final con el mismo nivel de dudas sobre su transparencia, un motivo para fiscalizar al Consejo de la Judicatura.

Susana Santistevan, aspirante a la Asamblea Nacional por el partido SUMA en Guayas, considera que la transparencia de este proceso debe llamar la atención de todos los candidatos al Legislativo y de la ciudadanía. Es de las voces que cree que el concurso debe ser convocado de nuevo por el Consejo de la Judicatura y tomarse todas las medidas para reducir o eliminar el nivel de suspicacias. “Tenga seguro que fiscalizaremos el concurso si este termina y continúan las dudas... Iremos a fiscalizar que las instituciones vuelvan a brillar. Hay que rescatar las instituciones y no será meter la mano de una función del Estado a otra, es pedir transparencia”.

La falta de transparencia es total. Aquí parece que no solo meten la mano (al concurso) sino parece que están metiendo el cuerpo entero. Es necesario que el concurso se suspenda. Si le queda un poco de dignidad a este Consejo de la Judicatura, tiene que volver a convocarlo.

Con ella concuerda el también postulante a una curul por Guayas bajo la bandera del movimiento CREO, Francisco Jiménez, quien manifiesta su preocupación por el concurso. “Lo que nos interesa es que el concurso sea lo más transparente... La Asamblea tiene la potestad de fiscalizar las actuaciones del Consejo de la Judicatura y la próxima será intolerante con cualquier hecho de corrupción con acciones públicas o privadas, más aún con la designación de jueces”.

En la misma línea está la aspirante a legisladora por el movimiento Podemos en Guayas, Martha Macías. Para ella está claro que no es un simple error de sistema cuando se envía por error un correo electrónico a 100 postulantes. Este, junto al apagón informático y la modificación del cronograma tentativo que coincide con el periodo electoral son algunos de los hechos que levantan esas dudas. “Este gran error y otros siembran dudas sobre la transparencia”.

Estoy viendo que no solo tendremos que fiscalizar para estos casos que inmiscuyen al sistema de justicia, sino para todas las instituciones públicas. Es evidente que llegando a la Asamblea vamos a derogar las decisiones inadecuadas y que todo se transparente

Algunos aspirantes a la Presidencia comparten las dudas de sus pares candidatos a la Asamblea. Isidro Romero, postulante por el partido Avanza, es también de los que considera que el proceso reúne varios factores que lo empujan a dudar. “Con este proceder confuso y mañoso... no pueden esperar que quienes resulten “ganadores”, cuenten con una verdadera legitimidad para ocupar un cargo en la Corte”.

Con tantas inconsistencias e irregularidades a la vista de todos, es una obligación moral y legal que este proceso se detenga y se convoque urgentemente a un nuevo concurso, con todos los parámetros de legalidad y que no responda a lobbies o intereses políticos. Es lo que corresponde frente a la preocupación de los ecuatorianos.

Pedro Freile, candidato presidencial por el movimiento AMIGO, también piensa que la suspensión es el mejor camino. “La Función Judicial debe gozar de credibilidad. El concurso que se está procesando no goza de confiabilidad para los usuarios del sistema”.

Es prudente suspender el concurso. La Función Judicial debe gozar de credibilidad ante los ecuatorianos. El concurso que se está procesando no goza de confiabilidad para los usuarios del sistema; y, por lo tanto, pone en riesgo la credibilidad de la Función Judicial. La justicia no puede ser orquestada por la política

Carlos Sagnay, presidenciable del partido Fuerza EC., de lo único que no duda es que funcionarios de turno quieren meterle la mano a la justicia. “Los quieren seleccionar a los nuevos jueces para que no les pase nada”.

Lo correcto es que el concurso se realice durante el próximo Gobierno para que se seleccionen los jueces y fiscales más probos. Sabemos que eso no va a pasar. Es otra metida de mano a la justicia para que no les pase nada a ellos. La justicia no es imparcial, sino direccionada a favor de ellos. Si llego al poder, la justicia será imparcial.

Carlos Sagnay, presidenciable del partido Fuerza EC.