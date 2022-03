El canciller de la República, Juan Carlos Holguín, informó que existen casos de estudiantes ecuatorianos que llegaron a Ucrania de forma irregular. Estos compatriotas, según Holguín, no están reflejados en las listas del Gobierno nacional.

"A todos los intermediaros de estudiantes se les pide que den las listas", dijo el canciller sin dar más detalles durante una rueda de prensa actualizando la situación de los ecuatorianos en Ucrania este 1 de marzo de 2022.

Por otro lado, Holguín insistió en que no todos los compatriotas han confirmado su cupo en el vuelo humanitario para regresar a Ecuador. "El vuelo de Varsovia saldrá con los que tengan que salir", puntualizó el canciller y explicó que aquellos que no deseen regresar deberán firmar una declaración de descargo donde asumen quedarse de forma irregular en Ucrania. "No vamos aupar ninguna irresponsabilidad", destacó Holguín.

Canciller @juancaholguin resalta que se está trabajando articuladamente en la sala de crisis de @CancilleriaEc para traer a los compatriotas sanos y salvos al país.#TodosASalvo pic.twitter.com/gzjgcNxYuP — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) March 1, 2022

Sobre este punto, el canciller informó que el vuelo humanitario saldrá el miércoles 2 de marzo de Varsovia y llegará a Quito entre las 8:50 y 9:15 del jueves 3 de marzo de 2022. Además, indicó que el Gobierno mexicano confirmó el aumento de cupos.

El canciller también destacó que habrán más vuelos para los ecuatorianos que se encuentran en otras ciudades, pero que se irá indicando paulatinamente para que no exista un estado de ansiedad. Asimismo, Holguín se dirigió a los padres que tienen a sus hijos es Rusia y les pidió que inicien las gestiones para que también regresen al país.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Hernández, complementó que "el trabajo más complicado ya ha terminado" en referencia al aumento de compatriotas que están cruzando la frontera con Polonia. Asimismo, explicó que el maltrato que recibieron los ecuatorianos en la frontera responde a un estado de guerra que hizo que las autoridades de ucranianas revisen quien salía del país.

Además, destacó que el Gobierno ha alquilado un avión para el vuelo humanitario ya que "no cuenta con los recursos para enviar sus propio medios aéreos a Ucrania".

Según cifras de la Cancillería, hasta las 15:00 del 1 de marzo de 2022, ya han salido 498 ecuatorianos de Ucrania. 313 de ellos están en Polonia y, según indicó Holguín, el 82% de ellos desean volver a Ecuador. Aún faltan 204 compatriotas por salir.