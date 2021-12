El cambio de un punto del informe puede inclinar votos en la Asamblea

La tendencia parece estar marcada. El pleno de la Asamblea Nacional retoma esta tarde el debate y la resolución sobre el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales en torno a la investigación al presidente Guillermo Lasso y su relación con los llamados Pandora Papers.

Mientras algunas bancadas ya tenían decidida ayer su postura, otras necesitarán incluso hasta antes de la reunión, programada para las 15:30, para definir si votarán a favor o en contra del documento, que ha generado polémica e incluso una investigación en la Fiscalía.

La Izquierda Democrática (ID) ratificó ayer a EXPRESO que no votará por el informe que, entre otras cosas, sugiere un proceso que podría terminar con la destitución del presidente Lasso invocando el artículo 130 de la Constitución, que habla de casos de crisis política o conmoción social.

El jefe de la bancada de la ID, Alejandro Jaramillo, señaló que el país no está viviendo tal situación, por lo tanto no se prestarán para que avancen estos intentos desestabilizadores. “Lo que sí creemos es que el presidente Lasso, aun cuando no tiene obligación de acudir a la Asamblea, debería hacerlo de forma voluntaria y que despeje las dudas que han quedado en el aire. Para eso, se necesita aprobar una resolución”, señaló Jaramillo.

En esa misma línea se ha pronunciado el Partido Social Cristiano (PSC). Esteban Torres, coordinador del partido en la Asamblea, dijo ayer que no ha variado en estos días la postura manifestada por esta organización política en el comunicado emitido el 7 de noviembre pasado.

“Cualquier informe que quiera ir más allá de lo que puede hacer el pleno de la Asamblea, que es enviar la documentación a las instancias de control que tienen que continuar las investigaciones, no contará con nuestro respaldo”, señaló Torres.

Pachakutik era hasta ayer la gran incógnita. El bloque tenía previsto reunirse por la tarde porque aún no existía una postura definida.

El jefe de bloque, Rafael Lucero, le dijo ayer a este Diario que la mayoría no está de acuerdo con la recomendación de iniciar un juicio político al mandatario. “Si sacan el punto uno, que es el polémico, nosotros podríamos aprobar lo demás del informe”, argumentó.

Con este panorama, los únicos que se han pronunciado por la aprobación del documento son los integrantes de Unión por la Esperanza (UNES), que sí ven los méritos para iniciar un proceso de fiscalización al primer mandatario.

Polémica

La primera recomendación pide que se verifique la inobservancia por parte del presidente al Pacto Ético, aprobado en la consulta popular de 2017, lo que configura un incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el art. 130 de la Constitución por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales.

Presencia

Los legisladores de la comisión también piden que la Asamblea apruebe una resolución para que el Pleno disponga que, en un plazo de ocho días, el presidente Lasso comparezca ante el Legislativo para que cumpla con la entrega de información y responda las preguntas de los asambleístas.

Fiscalización

El documento pide que se proceda con el enjuiciamiento político en contra de las autoridades que no comparecieron y no facilitaron información requerida dentro de este caso. Adicionalmente, resuelve enviar este informe a la Fiscalía, Contraloría, Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos.