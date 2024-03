El calvario de migrantes para homologar sus títulos profesionales en España

En las afueras del Congreso de Diputados en Madrid, ciudadanos extranjeros, incluyendo ecuatorianos, se manifestaron para protestar por la demora excesiva en la homologación de sus títulos profesionales. La mayoría de los manifestantes ecuatorianos eran médicas, graduadas de universidades en Ecuador.

En España, los médicos deben superar el examen MIR (Médico Interno Residente) para acceder a una formación de especialidad médica. Este examen, además, es esencial para obtener una plaza de residencia en un hospital público durante un periodo de 4-5 años.

Para Michelle Andrade, quien se graduó como médica general en Guayaquil, la demora en la validación de su profesión representa un problema. “Para poder presentarte al examen MIR, las inscripciones se abren en septiembre de cada año. Si no te inscribes en ese plazo, no puedes presentarte a la prueba única en enero. Si no tienes la homologación al momento de la inscripción, pierdes todo el año”, explica Andrade, quien actualmente trabaja en un supermercado, al no poder ejercer su profesión.

En el caso de la compatriota Sara Lita llegó a España con la ilusión de crecer profesionalmente. Ha pasado casi 3 años sin obtener una respuesta sobre su homologación de su título. “Inicié mi proceso el 5 de mayo de 2021, y aún estoy esperando una respuesta. Soy médico general graduada y mi objetivo al emigrar era realizar mi posgrado. Esta larga espera ha sido un gran golpe, tanto para mí desde el punto de vista profesional, como para mi familia. Es lamentable que, a pesar de haber agotado todas las instancias, no tengamos ninguna respuesta”.

La cifra 3.000 extranjeros forman parte del grupo de Homologaciones Justas Ya. Realizan manifestaciones en ciudades de España.

Tanto Andrade como Lita son activistas del grupo ‘Homologación Justa Ya’, donde más de 3.000 extranjeros enfrentan el mismo inconveniente, y organizan protestas en diferentes ciudades españolas para exigir una reducción en los tiempos de resolución.

El problema radica que no hay suficientes funcionarios para gestionar todos los expedientes. En 2023, el Ministerio de Universidades de España tenía más de 75.000 casos pendientes de revisión. Según Sara, la cifra es aún mayor: “Existe una estadística que el mismo Ministerio está manejando. Hasta antes de enero de este año, se estimaba que había más de 100.000 expedientes en espera de respuesta. La problemática se agrava más cuando, hace aproximadamente un año, se lanzó el segundo nuevo Real Decreto, cambiando el trámite de físico a digital. Imaginen la cantidad de personas en todo el mundo que habrán presentado su archivo a través de internet. Entonces, se multiplicó la problemática que ya venían acarreando”.

Durante la concentración, Esther Muñoz, diputada nacional del Partido Popular (PP), salió del Congreso de los Diputados para acercarse a los manifestantes y escuchar sus peticiones. “Creemos que esta situación en la que os encontráis debe terminar. Sois más necesarios que nunca. No solo en medicina, sino en muchísimas titulaciones”, les dijo a los extranjeros presentes.

La parlamentaria se comprometió a presentar una Proposición no de Ley (PNL) para gestionar estos casos. Ella mencionó que “España, más que nunca, necesita profesionales de la salud”. En eso coincide Lidia Moreno, una ciudadana colombiana que vivió durante 10 años en Ecuador, y se graduó de médica general en la Universidad Estatal de Guayaquil. Lleva residiendo en Madrid durante 4 años, y desde ese tiempo no ha recibido respuesta sobre la validez de su título. “Realicé la homologación en febrero de 2020 y aún no he recibido una resolución. Se me ha pedido que aporte documentos, los cuales he presentado oportunamente. Sin embargo, la única respuesta que recibo es que debo esperar. Estoy totalmente calificada para ejercer mi profesión, especialmente en España, un país donde se necesitan más profesionales en los centros de salud y hospitales”, manifestó.

Carmen Cervantes, presidenta del Movimiento de los Médicos Iberoamericanos en España. Belén Castro

ENTREVISTA. Carmen Cervantes: “Exigiremos que el proceso se acelere”

EXPRESO dialoga con esta profesional ecuatoriana residente en España. Ella es Secretaria Nacional de Migraciones del Partido Popular (PP). Presidenta del Movimiento de los Médicos Iberoamericanos.

¿Qué opina de la protesta de extranjeros que buscan su homologación?

Es una protesta justa, como dice su lema: Homologaciones Justas YA. Me siento identificada y tengo mucha sensibilidad por esto, ya que yo también he pasado por el proceso de homologación. Es verdad que lo pasé hace muchos años, pero me afecta porque también fui la presidenta de los médicos en Ecuador durante 4 años y nos pasó lo mismo pero al revés. Es decir, los médicos que estudiábamos en el extranjero no podíamos hacer reconocer nuestro título en Ecuador. Entonces se hizo un proceso de lucha allá con el apoyo del Ministerio de Educación, la Senescyt, la Embajada y todos juntos pudimos lograr ese reconocimiento.

¿Qué medidas pueden tomar el Gobierno español y los partidos políticos para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación?

Hay más de 100.000 expedientes pendientes entre médicos, enfermeras y odontólogos. Es justo que su talento, experiencia y conocimiento aporten a la sociedad española, de la cual todos formamos parte. Por eso, desde el Partido Popular (PP), vamos a presentar, de manera íntegra, una PNL (Propuesta No de Ley) en el Congreso para exigir que esos procesos de homologación a nivel nacional se aceleren.

¿A través de quién o cómo se hará?

Primero, lo llevaremos a través de Miguel Tellado, portavoz del grupo parlamentario del PP, y la diputada nacional Esther Muñoz, quien será la encargada de ser nuestra voz en el Congreso de los Diputados, al que asistiremos en unas 2 o 3 semanas para esa presentación, que es una sensibilidad para muchos profesionales con el foco en medicina y enfermería. Luego, se trasladará a todas las comunidades autónomas.

¿Cree que también se puede hacer algo desde la Embajada de Ecuador en España?

Creo que sí. Tuve la oportunidad de conocer a la nueva embajadora en Fitur y estoy familiarizada con su trayectoria política en la Asamblea de Ecuador. Por lo tanto, creo que tiene esa sensibilidad. Nosotros, junto con la plataforma Homologaciones Justas Ya y los médicos ecuatorianos, planeamos acercarnos a hablar con ella. Esperamos que nos apoye y reconozca el trabajo y la contribución que los migrantes hacemos en España y también en nuestra tierra.

