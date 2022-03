Igual que el vecino cantón Salinas, la intensa lluvia que cayó la madrugada de este jueves 17 de marzo en la provincia de Santa Elena, afectó gravemente al cantón La Libertad, donde se presentaron emergencias, entre ellas la inundación de calles e inmuebles de la zona céntrica.

El temporal fue tan fuerte que un local de venta de motos, ubicado en el área céntrica de la urbe, se llenó de agua y por la fuerza de esta, la puerta enrollable reventó y los pequeños vehículos salieron esparcidos hacia la calle.

Personal de bomberos y habitantes del sector ayudaron a salvar la mercadería. "Parecían motos acuáticas", dijo un testigo que grabó un video que se difundió en redes sociales. En la grabación se observa como las motos son arrastradas por la corriente.

Una cooperativa de ahorro y crédito del área bancaria de esta ciudad, también resultó con graves daños. El agua ingresó hasta estas dependencias y la atención a los usuarios tuvieron que ser suspendidas hasta evacuar el agua.

Así amanecieron las calles céntricas del cantón. joffre Lino

El hospital cantonal Rafael Serrano López, fue otro de los edificios públicos que se inundó. Médicos, enfermeras y pacientes vivieron momentos de angustia.

Fueron más de medio centenar de viviendas las que resultaron inundadas, según un balance preliminar.

Uno de los inmuebles en emergencia se desplomó y un menor de doce años resultó herido, “con apenas dos horas de invierno ocurre esto, no quiero imaginarme si lloviera toda la noche. El problema es que el agua no corre y se acumula en las calles, entonces la corriente ingresa a las casas”, dijo Glenda Gonzabay, una de las afectadas.

FALTAN OBRAS DE ALCANTARILLADO

Hugo Rodríguez Miraba, ingeniero civil y presidente de la Cámara de la Construcción de la Península de Santa Elena, explicó que el problema se debe a que los municipios no construyen alcantarillado pluvial en estas ciudades. Entonces los pocos colectores que existen por la cantidad de agua que cae, colapsan y el drenaje es lento, acotó.

A incios de esta semana, el vecino cantón Salinas también quedó bajo las aguas luego de un torrencial aguacero.

“Piensan que nunca va a llover y no se han preocupado por los alcantarillados de aguas lluvias. Aquello no existe en ninguna ciudad de esta provincia. Como gremio le hemos pedido a los municipios que construyan junto al sistema sanitario, pero no lo hacen”, señaló el dirigente.

A Rodríguez le parece gracioso que los alcaldes inauguren calles asfaltadas, con cunetas, aceras y bordillos, cuando no tienen sumideros. “Parece broma, pero así es. Falta planificación para mejorar la península, sino este tipo de inconvenientes en épocas lluviosas serán eternos”, indicó. (JL)