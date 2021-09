Miguel Calahorrano, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa entre 2009 y 2011, entregó este martes 28 de septiembre de 2021 información sobre el caso Coca Codo- Sinclair en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

El exfuncionario dijo que en 2012, un año antes de que aparezcan las fisuras en la planta hidroeléctrica, se realizó una reunión en China entre los funcionarios de la empresa pública Coca Codo Sinclair y la Fiscalizadora (una asociación de empresas encabezada por la Comisión Federal de Electricidad de México).

“En esa reunión, Sinohydro les propone un tipo de acero, con el que se pretendía construir los distribuidores de Coca Codo, que no eran el acero determinado por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME)”.

Según Calahorrano, en 2013 ya aparecieron fugas en las pruebas mecánicas de resistencia del material hechas en China. Para 2014 llegaron los equipos a Ecuador con fisuras, dijo.

“A mí me llama la atención esta manera tan ligera de resolver un problema, de unas fisuras de extrema gravedad; de haberlas propiciado su transporte, haberlas recibido aquí en el país”.

Dijo que se sentía "escandalizado" que en el Gobierno, del que fue funcionario, se haya dado la orden de embebido en el hormigón (un proceso donde el hormigón es vertido como una colada para que adquiera la forma de las estructuras metálicas).

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Fernando Villavicencio, avanza desde la semanada pasada una investigación sobre la construcción de Coca Codo-Sinclair, a cargo de la empresa Sinohydro, y su vinculación con el caso INA Papers, en el que se analiza una posible corrupción en la gestión de fondos públicos.

Villavicencio preguntó a Calahorrano por qué no alertó al país si sabía que el acero no era de la calidad ASME 8. "Yo no estaba en ese momento en el país, pero si yo hubiera estado aquí hubiera parado y no habría aceptado (la entrega del acero)", respondió.

Calahorrano también fue cuestionado sobre su gestión en 2010 para lograr la entrega de los fondos para edificar el proyecto hidroeléctrico. En ese año envió oficios a Jorge Glas para que el Ecuador tenga una línea de crédito para lograr la edificación de la obra.

"¿Usted aprobó este modelo de adjudicación bajo una estrategia para modelo chino, sin licitación?", preguntó Villavicencio. "Yo no tengo nada que ver con esa decisión porque yo no era ministro cuando se firmó el contrato".

En esa reunión, Sinohydro les propone un tipo de acero, con el que se pretendía construir los distribuidores de Coca Codo, que no eran el acero determinado por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME)”.

​ Miguel Calahorrano

​exministro de Electricidad