El CAL califica denuncias contra Bella Jiménez que advierte a sus detractores

La asambleísta Bella Jiménez advirtió este 25 de agosto de 2021 que llevará ante la justicia a todas las personas que se han referido a ella con información a la que calificó como "calumnias" y mentiras.

La reacción de la legisladora se produjo minutos después de que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) decidiera calificar dos de las tres denuncias presentadas en su contra por supuestamente gestionar cargos públicos a cambio de dinero.

La asambleísta por CREO Nathalie Arias informó que con seis votos a favor se dio paso a las denuncias planteadas por el jefe de la bancada de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jaramillo, y la de Victoria Desintonio de Unión por la Esperanza (Unes).

No así a los documentos que presentó el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, porque el CAL consideró que no cumplía con los requisitos mínimos y no era posible siquiera enviar a qué se complete la información.

Visiblemente molesta, Jiménez informó que está contratando a un equipo jurídico para ejercer su derecho a la defensa y que ha pedido a la Fiscalía General del Estado que le establezca una fecha y hora para rendir su versión libre y voluntaria.

El CAL enviará "de inmediato" al Comité de Ética de la Asamblea las dos denuncias presentadas para que está instancia por ese los casos y, de considerar necesario, los unifique por tratarse de acusaciones similares.

Mientras esto sucede, Jiménez no perderá su calidad de asambleísta ni la de segunda vicepresidenta de la Asamblea. El proceso podría durar unos 40 días hasta que exista una resolución.