Caída de ceniza de El Reventador: kit de emergencia y cómo cuidar la salud hoy

Habitantes de Sucumbíos reportan la caída de ceniza del volcán El Reventador, en Ecuador. Estiman que el fenómeno continuará

La capa de ceniza del volcán Reventador cubrió vehículos y viviendas del sector Reventador, en la provincia de Sucumbíos.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) informó este miércoles 3 de diciembre de 2025 que desde tempranas horas se registró la caída de ceniza del volcán Reventador en la provincia de Sucumbíos, Amazonía del Ecuador. De acuerdo con el reporte, se estima que el fenómeno podría repetirse.

El informe No. 2025-016 señala que la comunidad que reside cerca del volcán refirió que una ligera capa del polvo volcánico se acumuló sobre los techos de las viviendas y vehículos del sector El Reventador, sin embargo no se han reportado incidentes ni personas afectadas.

El Reventador está ubicado en el cantón El Chaco, provincia de Napo. Debido a la constante actividad, el Geofísico recomendó a las personas tomar distintas medidas de protección para prevenir que la ceniza volcánica afecte a la salud, a los animales y a las estructuras. El material puede ser peligroso ya que la inhalación de ese polvo causa molestia al respirar.

¿Cómo protegerse de la ceniza volcánica?

Reduzca la exposición al aire libre y evite salir de su casa.

Mantenga cerradas las puertas y ventanas de su vivienda.

Se recomienda colocar cinta adhesiva las aberturas o grietas para evitar que ingrese la ceniza. También puede usar trapos.

Si sale de su vivienda, use gafas de protección industrial para proteger sus ojos y mascarilla NK95, la cual detiene el material articulado (ceniza muy fina).

Cubra su cuerpo y cabeza. Se recomienda utilizar gorra, ropa de manga larga y zapatos cerrados. Se aconseja usar ropa impermeable.

Kit de emergencia para caída de ceniza volcánica

Mascarillas o paños para cubrir las vías respiratorias

Gafas industriales

Ropa larga y pañuelos para cubrir el cuerpo.

Radio.

Linterna.

Baterías y pilas.

Botiquín de primeros auxilios.

Alimentos y agua que duren 72 horas.

Animales y plantas

Sacudir las hojas de las plantas para que la ceniza caiga suelo.

Trate que su mascota permanezca dentro de casa. Evite que salga.

Si tiene ganado, se sugiere evacuarlo a zonas donde no caiga la ceniza. Pero, en caso de no poder hacerlo, coloque pedazos de "tela en las vías respiratorias a manera mascarillas improvisadas", indica el Geofísico. Además, insiste en que los animales de corral deben ser trasladados.

Limpieza

No use mangueras. El IG advierte que si el agua y la ceniza se mezclan, puede generar un lodo espeso y es probable que tape los sumideros.

Una vez que deje de caer ceniza, barra y recoja el material con palas en fundas gruesas o costales. Puede mojarla un poco para evitar que el polvo se levante y afecte su respiración.

Si la caída de ceniza es frecuente, se sugiere limpiar constantemente los techos, así evita que peso provoque colapso de las cubiertas.

#ComunidadIG ¿Qué hacer en caso de caída de ceniza? Aquí tienes una guía práctica: https://t.co/Ph1xbQz6Uk pic.twitter.com/4Q5hEkXJoG — Instituto Geofísico (@IGecuador) December 2, 2025

¿Qué pasa en el volcán Reventador?

Contraloría investiga nuevo perjuicio millonario en tercer contrato con Progen Leer más

El Geofísico indicó que antes del mediodía de este miércoles se registraron varias emisiones de gases y ceniza que no superaron los 1.000 metros de altura. También, la Agencia Washington VAAC documentó cuatro reportes de nubes de ceniza con dirección hacia el este, noreste y suroeste.

La actividad volcánica superficial del Reventador es alta y la interna, moderada, señaló el IG. Tuvo 74 explosiones desde 11:00 del martes y ha permanecido nublado. No se han registrado lluvias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!