Cabezas solicita llevar a juicio político a Palencia para que el Pleno la censure

Los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana (RC), presentaron sus pruebas en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, durante la sesión del trámite de juicio político este 4 de octubre de 2024. La reunión comenzó a las 08:00 y se suspendió a las 11:30 de este viernes. La correísta solicitó que la funcionaria sea interpelada en el Pleno para su censura y destitución.

(Te invitamos a leer: Eckenner Recalde insiste: juicio contra Mónica Palencia no tiene pies ni cabeza)

La sesión de esta jornada también fue virtual, pese a que Palencia solicitó que sea presencial. Los dos asambleístas que participaron expusieron sus argumentos durante la práctica de prueba. Allí la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre (RC), dio paso a que sus coidearios exhiban videos de la ministra en ruedas de prensa, así como grabaciones de entrevistas de funcionarios del Gobierno y documentos.

Berrezueta habló de la detención de Glas

Leonardo Berrezueta cuestionó la actuación de Palencia en el caso de la irrupción de la Policía Nacional en la Embajada de México en Quito, para capturar al exvicepresidente Jorge Glas y la acusó de supuesto incumplimiento de funciones por permitir que la Fuerza Pública ingrese a la legación y se genere un impasse diplomático. También refutó a la funcionaria y dijo que sus pruebas no son ilegales.

Plan Fénix y fugas de criminales

Aseguró que la ministra no habría expuesto la carta con la que se habría excusado de actuar en la irrupción, como afirmó en ese entonces. A decir de Berrezueta, "Palencia tiene responsabilidad política" por esa intervención. También cuestionó el Plan Fénix y dijo que "no hay un documento de que existe" ese proyecto gubernamental.

Además, habló de que existe un aumento de las extorsiones en Ecuador, que llegan a 15.000 denuncias y "no se está haciendo nada (...) Manta sigue siendo la más violenta del país, pese a estar allí el Bloque de Seguridad". A la par, manifestó que la funcionaria ha incumplido en el establecimiento de políticas de seguridad y control frente a las fugas de Fabricio Colón Pico y de Adolfo Macías, alias Fito. Cuestionó las acciones que se han realizado para la recaptura de este último.

Cabezas habló del estado de excepción y sugirió que renuncie

Luego intervino Cabezas. La parlamentaria fue más incisiva que su coideario y hasta sugirió a Palencia que renuncie, luego de considerar que el nuevo decreto de estado de excepción que emitió el jueves Daniel Noboa "es un mensaje político del Gobierno". Pese a ello, mencionó que es "sorora" con la funcionaria.

Durante la sesión virtual de este viernes no hubo el cruce de acusaciones entre Cabezas y Palencia como la de la sesión de inicio de semana. Esta vez no se habilitó el micrófono de la ministra, luego de la participación de la correísta y Aguirre suspendió momentáneamente la sesión.

En su intervención, Cabezas dijo que el aumento de la recaudación del IVA, tras el incremento del 12% al 15%, no ha ayudado a reducir la criminalidad, cuestionó la gestión de Palencia para ejecutar el presupuesto en materia de seguridad y consideró que le "falta de experiencia en administración pública".

Proponente termina con pedido de juicio político

A decir de la parlamentaria, durante las pruebas testimoniales, Palencia "no pudo desvirtuar ninguna" de las acusaciones en su contra. Añadió que la "situación de violencia no se resuelve con decretos", aunque la ministra no emite esos documentos, sino el Presidente.

Finalmente, dijo a la Comisión que "las conductas antijurídicas por acción y omisión en las que ha incurrido la Ministra del Interior prueban el incumplimiento de funciones y, en consecuencia, solicito se recomiende llevar a juicio político a Mónica Palencia para que el Pleno de la Asamblea sea quien la censure y destituya".

Los proponentes hablaron durante tres horas y luego de la intervención de Cabezas, Aguirre clausuró la sesión durante 30 minutos.

