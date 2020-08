Abdalá Bucaram: "Le hago creer que tenemos el poder de ayudarlo... era parte de una defensa técnica"

El expresidente Abdalá Bucaram aclara. En rueda de prensa desde su domicilio en el norte de Guayaquil, el ahora precandidato presidencial explica parte del audio de la conversación que mantuvo con Shy Dahan, el israelí asesinado en la cárcel y detenido el pasado 1 de junio con identidad falsa de la DEA, y quien en su declaración a la Fiscalía menciona a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente, en la compra de pruebas para diagnosticar el COVID-19.

En parte del audio, Bucaram le promete al extranjero que conversará con contactos dentro del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, provincia donde se ventila el caso en contra del israelí y su compañero Sheinman Oren, para ayudarlo a salir en libertad. Ahora el exmandatario aclara esas expresiones fueron parte de una "defensa técnica" para que el Dahan confíe en él.

Ustedes escuchan que le digo: 'te van a matar... Te voy a poner un abogado'. Y para darle fuerzas le digo: 'yo tengo influencias', obviamente era una defensa técnica para que el chico (Shy Dahan) confíe. Abdalá Bucaram, expresidente de la República.

Sobre su hijo Jacobo, con orden de prisión preventiva, el expresidente Abdalá Bucaram dijo que está bajo resguardo, bien cuidado y que pronto hablará. "Estamos esperando que revoquen la orden de captura". pic.twitter.com/OLWisqIVQy — Diario Expreso (@Expresoec) August 11, 2020

Bucaram insiste en que no era cuestión de engañar al extranjero asesinado, sino que fue parte de una estrategia para "darle fuerza" y que puedan apoyarse mutuamente. El expresidente no recuerda el contexto en el que se da el contacto con Dahan. No recuerda si fue él quien lo contactó o viceversa. Lo que sí precisa es que el israelí le dijo que lo estaban "obligando" a mencionar a Jacobo dentro del trama.

En ese contexto, Bucaram lanza varias interrogantes siendo las más mencionadas: ¿Quien mató y mandó a matar al extranjero en la cárcel? ¿Por qué matan justo al que habló con el expresidente y no al otro?

El precandidato presidencial dijo que su hijo Jacobo está en el país, bajo resguardo, bien cuidado y que pronto saldrá a hablar siempre que le revoquen la orden de prisión en su contra. Bucaram retó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a que orden la revocatoria de la prisión de Jacobo, también de sus hijos Dalo y Michel, para que puedan presentarse y defenderse en libertad.