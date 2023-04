El vicepresidente Alfredo Borrero ha manifestado “su apoyo y respeto incondicional” al primer mandatario, Guillermo Lasso, quien enfrenta un enjuiciamiento político en la Asamblea por presunto peculado.

RELACIONADAS Los proponentes del juicio político solicitan se notifique al presidente Lasso

En sus últimas declaraciones, Borrero afirmó que “el orden constitucional tiene que ser respetado”, y esto generó varias impresiones en el entorno político, ya que de llegarse a suscitar una eventual destitución, él tendría que asumir la Presidencia. El vicepresidente sostuvo que “uno debe estar preparado para lo que deba hacer en el momento”, y que además por ahora cumple un rol importante presidiendo el gabinete de salud.

Estuvimos acostumbrados a que los vicepresidentes se destaquen en algo, pero esta ha sido una gestión corta de resultados, donde el personaje se ha mostrado muy ajeno al quehacer político. Camilo Severino,

consultor y analista político​

Héctor Yépez, abogado y exasambleísta, manifiesta a este Diario que la posición del vicepresidente es lógica y correcta, ya que él tiene que respaldar al presidente actual. “Sus actitudes y declaraciones no inciden en el juicio político. Al final todo dependerá de los votos en la Asamblea, nada más. En cuanto a su trabajo, según la Constitución no puede hacer ni más ni menos que lo que le encargue el presidente”, asegura.

Asimismo piensa Gabriel Hidalgo, abogado y politólogo, quien cree que esas declaraciones no aportan mucho en estos momentos, ya que ese cargo se debe a lo que le delegue el gobernante de turno. “Me parece curioso que haga una rueda de prensa, con respecto a la administración de la salud. Porque su función no es tan relevante, no es más importante que un ministro, y es lógico que lo mínimo que puede hacer es apoyar”.

La coyuntura es delicada de cara al juicio político contra Lasso. Difícilmente un vicepresidente que se ha mantenido a la sombra o distante del presidente empiece a aparecer. Gabriel hidalgo,

constitucionalista y analista político



Natali Becerra, analista política, cree que “la postura de la Vicepresidencia es la adecuada, y es lo que se espera, que dé soporte al presidente Lasso en este momento complejo que se está viviendo”. Becerra afirma que el vicepresidente tiene asignadas unas labores específicas que son la de salud, la cual ha cumplido según lo solicitado. “El liderazgo lo ha manejado en este sector porque es el área de su especialización como médico. Por este mismo hecho, él no puede liderar temas de seguridad, ni de frente político ni económico. Él lidera de lo que sabe, temas de salud. Claro que falta más empeño en esa área, pero creo que finalmente cumple con lo que se espera de él”.

Si el vicepresidente está encargado de temas de salud pública, no tiene mucha lógica que aparezca en medios hablando de seguridad o de política. Él cumple su rol. Natali becerra,

​analista política

Juicio político: ¿Incide el respaldo de EE. UU. a Lasso en proceso en su contra? Leer más

Por otra parte, Camilo Severino, consultor político, asegura que la gran mayoría de los ecuatorianos tienen la incertidumbre de qué va a pasar si se destituye al presidente en el juicio político, por eso visibilizar al vicepresidente en este momento ayuda a “comunicar una supuesta unidad y estabilidad”. “Lastimosamente este respaldo políticamente no suma mucho, ya que el vicepresidente no se ha destacado en ningún espacio durante la gestión”, mantiene. Para el especialista, el perfil político que ha sostenido Borrero no tiende a verse en ningún momento como “capitán, ni segundo al mando o marinero en un barco que poco a poco se ha ido hundiendo”.