Bonaire: urbanismo de clase mundial en Montecristi

En la zona más segura de Manabí, Bonaire se posiciona como uno de los desarrollos residenciales más exclusivos de la costa

Inchita es la única inmobiliaria en Ecuador que ofrece financiamiento directo al 100% para sus proyectos; sin necesidad de trámites bancarios ni papeleo; una ventaja que garantiza acceso inmediato, seguridad financiera y oportunidades de inversión confiables tanto para familias como para inversionistas.

Este proyecto es parte del desarrollo de Montecristi Golf @montecristigolf, un gran complejo reconocido a nivel internacional.

Bonaire contempla un plan urbanístico de gran escala con doble ingreso, amplias vías y un entorno educativo con universidad, colegio y parques. Todo diseñado en un espacio planificado que integra calidad de vida, seguridad y plusvalía.

Bonaire: amenidades exclusivas en un entorno privilegiado

El desarrollo es parte de 1.000 hectáreas de urbanismo de clase mundial, y contará con áreas sociales como: piscina, canchas de tenis, senderos, playground, casa club, zona BBQ y firepit. Se encuentra a solo 15 minutos de playas, zonas gastronómicas y centros de salud. Una propuesta que combina naturaleza, desconexión, sin el ruido de la ciudad pero cerca de ella. Con el respaldo de INCITHA y aliados; y la firma de La Fabril. Para más información al 096 798 3801.

