Big Money: 'Don Naza' no llegó a la Fiscalía

A las 10:00 de la mañana de este 2 de julio, se esperaba que llegara Miguel Ángel Nazareno Castillo, pues había sido convocado por la Fiscalía para que realice una declaración libre y voluntaria sobre la supuesta captación ilegal de dinero a través de la plataforma Big Money, en Quevedo.

Nunca apareció por la entidad del Estado. Su representante legal pidió a las autoridades judiciales en Quito una nueva fecha para declarar y que su comparecencia se recepte vía telemática. Sin embargo, antes del mediodía, los que sí asomaron fueron unos 500 manifestantes, desde la parroquia Venus del Río Quevedo, que respaldaban a 'Don Naza'.

Pancartas que exhibían frases como: "abajo la banca" y "déjennos en paz" eran parte de la caravana de motorizados y de personas que mostraban su apego al dueño de la plataforma.

El grito de los manifestantes era ensordecedor y avanzaron hasta los bajos de la Fiscalía de Quevedo, donde un piquete de Policías resguardaba el lugar.

TESTIMONIOS

Fabián Sangolquiza fue uno de los que dijo que dejaría su vida si es posible para defender a Nazareno. Explicó que antes de haber ingresado a Big Money estaba en la quiebra. Laboraba como taxista informal y con la pandemia ya no sabía qué hacer ya que asegura que no tenía ni para come. “Ahora gracias a Big Money, he podido comprar un carro y salir de mis deudas", enfatizó.

Otro testimonio es el de Rolando, quien no encontraba trabajo y no tenía para poder invertir, por lo que confió 500 dólares a Nazareno y ganó. Ahora espera que la plataforma siga ya que quieren seguir ganando.

RESGUARDAN QUEVEDO

El jefe de la policía del Distrito Quevedo, Holguer Cortéz Carrión, indicó que no existe una boleta de captura para Nazareno y que ellos están precautelando la seguridad ciudadana.

Refirió que respetan el derecho a la expresión de los manifestantes y que ellos están cumpliendo con los procesos judiciales.

“El ciudadano pude llegar a rendir su versión libre y voluntaria y nosotros nos acogemos a las órdenes judiciales ya que no hay ninguna boleta de detención”, refirió Cortéz.

Indicó que al momento no han decomisado ningún arma de fuego y que solamente existen aglomeraciones de personas afuera de la casa de Nazareno.