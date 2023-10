Bernardo Manzano y José Serrano, los nombres polémicos que surgieron en el debate

Sus nombres fueron traídos a colación durante 30 segundos, tiempo suficiente para que se conviertan en uno de los pocos momentos controversiales en el debate entre Luisa González y Daniel Noboa.

Hablaban de seguridad y González aseguró que el crimen organizado pone hasta ministros que facilitan la exportación de droga. "¿Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del grupo Noboa?", soltó González.

Manzano es un ingeniero agrónomo que se desempeñó como ministro de Agricultura de Guillermo Lasso, entre mayo de 2022 y febrero de 2023. Sin embargo, su carrera la hizo principalmente con el Grupo Noboa.

Su trayectoria laboral empezó en 1991. Fue gerente del Distrito Hacienda La Clementina, mientras pertenecía a ese conglomerado, entre 2008 y 2013. Fue fue Director de Producciones de Corporación Noboa, entre 2021 y abril de 2022.

Daniel Noboa reconoció muy brevemente que Manzano fue parte del conglomerado que regenta su familia. @CNEGOBEC

Manzano abandonó el gobierno en medio de un escándalo por presunta corrupción. Aceptó que envió una hoja de vida a Rubén Cherres (+) quien supuestamente tenía vínculos con albaneses investigados por narcotráfico.

En su dimisión, aseguró que es falso que obtuvo el cargo por la intermediación de terceros y su argumento fue que ese acercamiento con Cherres fue en 2021 y su designación como ministro recién se dio en 2022.

"Bernardo Manzano si fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa", respondió de forma escueta Daniel Noboa que enseguida fue al ataque.

La candidata correísta fue la primera en traer a colación el nombre del exministro de Agricultura. @CNEGOBEC

"Así mismo, también hay ministro como Pepe (José) Serrano que estuvieron involucrados con el narcotráfico, eso en gobiernos pasados. Hay que averiguar en qué gobiernos estuvieron involucrados", agregó.

Serrano es uno de los hombres cercanos al expresidente Rafael Correa. En su gobierno ocupó varios cargos, entre los más destacados, el de ministro de Justicia (2010-2011) y ministro del Interior.

En 2017 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional cargo que perdió luego de la difusión de unos audios en los que trataba de "compadrito lindo" al excontralor prófugo Carlos Pólit, mientras hablaban de la caída del fiscal Carlos Baca Mancheno.

"El joven, pero viejo político, Daniel Noboa me ha mencionado, me ha injuariado, me ha calumniado señalando que pude haber tenido o tengo algún tipo de vínculo con el narcotráfico; se nota su desesperación", dijo Serrano, que vive en los Estados Unidos, a través de un video.

