Las becas Chevening buscan a seis ecuatorianos para una maestría en Reino Unido

Reino Unido busca a seis ecuatorianos para otorgarles la beca Chevening que les permitirá estudiar durante un año una maestría en ese país. Los interesados podrán postular hasta el próximo 7 de noviembre. Los requisitos y la forma de presentación de solicitudes los podrán encontrar en los links: https://www.chevening.org o en https://www.gov.uk.

El programa de becas ya lleva 40 años y antes era del British Concil o Consejo Británico. Tienen una red global de alrededor de 56.000 beneficiados en el mundo. Solo en el Ecuador, desde 1983, han sido 121 personas las que recibieron una beca completa que incluyó los costos de matrícula, sueldo mensual, pasajes y visa, entre otras cosas.

El embajador británico en Quito Chris Campbell señala que lo que están buscando es a “los líderes del futuro” en cualquier sector: público si es que alguien quiere estudiar administración o en el sector privado, sociedad civil o quienes están enrolados con organizaciones no gubernamentales. (LEA ADEMÁS: "La Sociedad de Prensa llama a diplomado sobre libertad de expresión")

Dice que apuntan a gente que tenga “chispa, energía que quisieran volver para cambiar el país con lo mejor, para desarrollarlo”. En la red de alumnos que han sido beneficiados por esa beca se cuentan presidentes, cancilleres, ministros, jefes de compañías multinacionales. Esa red será abierta a los candidatos que terminen sus estudios en el Reino Unido, señala.

¿Qué ofrecen?

Una maestría en cualquier tema que dura un año, no dos como las que ofertan otros países. Por eso es más difícil, reconoce el diplomático. Eso no significa que el beneficiario no podrá disfrutar del país. Reitera que durante el tiempo de estudios ofrecen tiempo para explorar, disfrutar de las tradiciones, protocolos, cultura y gastronomía británica. Habrá posibilidad de relacionarse con otros estudiantes que están en otros sectores de Reino Unido.

No hay rango de edad para aplicar. Los requisitos son tener un título universitario completo, al menos dos años de experiencia laboral, ser ecuatoriano, deben regresar al Ecuador por un periodo mínimo de dos años para que compartan lo aprendido, la experiencia, los modelos que encontraron en Reino Unido.

Además, la exigencia es tener un buen nivel de inglés aunque para la aplicación no se necesita un certificado pero las universidades lo solicitaban. El proceso y los cursos son 100 % en inglés y por esa razón deben tener los aspirantes un buen porcentaje de dominio del idioma.

Alguien con experiencia y con deseo de aprender más, puede aplicar, insiste el embajador. Los candidatos para elegir el curso deben revisar las universidades y tener una oferta para aplicar, cursos disponibles y las áreas para la maestría por ejemplo en gerencia de agua potable, agricultura sostenible, medioambiente, por citar algunas opciones.

