Asamblea aprueba reforma parcial sobre bases militares extranjeras: Así fue el debate

El Pleno de la Asamblea Nacional realizó este 3 de junio de 2025 el segundo debate del proyecto de reforma parcial del artículo 5 de la Constitución de iniciativa del Ejecutivo para permitir el regreso de bases militares extranjeras a suelo ecuatoriano.

Con 82 votos a favor, principalmente de ADN y el Partido Social Cristiano, la mayoría del Pleno aprobó el informe de segundo debate y dio luz verde para que, vía referéndum, la reforma sea sometida a votación popular.

Durante el debate, el oficialismo y el correísmo confrontaron sus posturas, especialmente por la supuesta violación al principio de soberanía que representa esta propuesta del presidente Daniel Noboa. El socialcristianismo, por otro lado, abogó por un mejor debate.

Al principio de la sesión, el correísmo se ausentó del Pleno de la Asamblea. ANGELO CHAMBA/EXPRESO

ADN defendió que la reforma ayudará en el combate al crimen organizado

Desde el oficialismo, la asambleísta Nataly Morillo destacó que el debate alrededor del regreso de fuerzas militares extranjeras no se centra en la supuesta pérdida de soberanía, sino el reconocer las limitaciones del país ante un problema transnacional.

"Es sobre las necesidades y las reales capacidades del país para enfrentar una criminalidad globalizada y transnacional. Con la aprobación, el Estado ecuatoriano dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional. El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales", comentó.

Morillo también aprovechó el debate para lanzar dardo contra el correísmo al señalar que la reforma fue obstaculizada en la Asamblea Nacional anterior, presidida por el correísmo. "Se han encargado de obstaculizar este proceso legislativo, anteponiendo sus dogmas a la necesidad urgente de contar con mayores recursos para proteger al país. Pero ahora al fin superamos este bloqueo con voluntad democrática y decisión política", sostuvo.

El oficialismo también aclaró que la medida no es un "cheque en blanco", pero sí un "instrumento jurídico, técnico, político y estratégico para restablecer el orden del Ecuador. Porque no podemos permitir que Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro y otras provincias del país sigan siendo zonas de guerra".

El correísmo alertó que Ecuador puede meterse en guerras internacionales

En contraste, desde el correísmo, la asambleísta Nuria Butiña sostuvo que la reforma parcial propuesta por el Ejecutivo podría poner en riesgo la soberanía del país e incluso exponerlo a guerras internacionales.

"Esto podría comprometer la neutralidad del Ecuador en conflictos armados internacionales, arrastrando a nuestro país a situaciones que no responden a nuestros intereses nacionales y exponiéndonos a tensiones geopolíticas", comentó la legisladora.

Asimismo, Butiñá señaló que el Gobierno ha dado información incompleta, ya que "no se dice que esto podría implicar el despliegue de personal militar extranjero bajo normas y protocolos distintos a los que rigen nuestras Fuerzas Armadas. Y no se nos dice tampoco que este tipo de presencia permanente es transferir parte del control territorial, logístico y estratégico a gobiernos ajenos, lo cual representa una cesión inadmisible de soberanía".

También comentó que la reforma implicaría entregar mediante convenio el uso de espacios locales, como Salinas o Galápagos, por parte de las fuerzas extrajeras sin garantías de reversibilidad y atenta contra independencia y contra el principio de soberanía de la Constitución.

El PSC apoyó al Gobierno, pero criticó su postura ante la reforma

Desde el Partido Social Cristiano, el asambleísta Alfredo Serrano destacó que hace más de 20 años participó del debate que permitió la instalación de la Base de Manta y que, ahora, pese a que la discusión es la misma, el debate es mucho más pobre.

"¿La posición debe cambiar luego de 27 años o debe mantenerse la coherencia política? No, no tenemos razón para cambiar. La impulsamos, la apoyamos", sostuvo el asambleísta y cuestionó el debate de la Asamblea: "El debate fue totalmente diferente, de altura. No hubo insultos, no hubo agresiones entre los sectores", comentó.

Respecto al proyecto de reforma, aunque adelantó que la apoyaría, también cuestionó la postura del oficialismo. "No engañemos al país diciéndoles que a partir de aprobar este artículo o esta reforma parcial, el Ecuador va a vivir sin miedo. Esto es falso. Y a partir de aprobar este artículo, regresa la paz. Eso también es falso. Y a partir de aprobar este artículo, regresa la tranquilidad al Ecuador. También es falso", dijo Serrano ante el Pleno.

