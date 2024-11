Bancada oficialista rechaza el pedido de interpretación a la CC por el caso Abad

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) emitió un pronunciamiento similar al del Ministerio de Gobierno en el cual se rechaza la resolución de la Asamblea Nacional, que pide a la Corte Constitucional una interpretación sobre la suspensión administrativa impuesta por el Ministerio de Trabajo a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN, rechazó el tratamiento del tema en el Legislativo y defendió la gestión del Presidente de la República Daniel Noboa.

“Hablan de justicia y democracia cuando les conviene. ¿Dónde estuvo la condena a un intento de destitución al presidente por parte de una vicepresidenta, en pleno conflicto armado interno, violando todo orden constitucional?”, aseguró.

En esa línea, Centeno señaló que los recursos interpuestos por Abad y su defensa son un “evidente caso de oportunismo y sed de poder”, pero no profundizó en el uso de la sanción de más de 150 días fuera del cargo, que suman cinco meses y que desde algunos sectores se interpreta como una destitución definitiva. Situación que podría permitir un remplazo en el cargo.

En el artículo 126 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece las causales para ser destituida una autoridad de elección popular. Por tal razón, juristas señalan que la medida es ilegal y también peligrosa debido a que una instancia menor como un Ministerio no puede sancionar a un rango más alto. Le compete a otro poder del Estado.

“Ecuador exige respuestas, no excusas. Si un político, sea hombre o mujer, no coincide con el movimiento en el cual trabaja, tenemos la obligación ética de dar un paso al costado. La Vicepresidenta ha traicionado la confianza de sus votantes, quienes confiaron en un movimiento político que hoy lidera el Ecuador. Si no está cómoda con ADN, si está en desacuerdo, renuncie, vaya al movimiento con el que comparte principios o participe con su propio movimiento político”, sentenció Centeno.

La jefa de bancada añadió que ADN lamenta la actuación de la Asamblea Nacional respecto a los hechos de corrupción que rodean a la Vicepresidenta. “Hablar de democracia es hablar de justicia e independencia de poderes, pero aquí la Asamblea no autorizó el enjuiciamiento penal en contra de la Vicepresidenta. A nadie le interesó luchar contra la corrupción, a propósito de la vinculación de la Vicepresidenta en el proceso del Caso Nene”, concluyó.

