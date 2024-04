Bancada correísta busca comparecencias de los ministro de Energía y Finanzas

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) se quedó esperando. La sesión 918 del Pleno de la Asamblea Nacional se suspendió y no se trató el último punto solicitado por el correísmo para tratar el pedido de comparecencias de dos ministros en el marco de la crisis energética.

La RC presentó un cambio en el orden del día de la sesión y fue aprobado con 88 votos a favor. Quedó como quinto punto.

Juicio político contra Fernando Santos será este jueves Leer más

Sofía Espín, de la RC, indicó que pedirían la comparecencia del ministro de Energía encargado, Roberto Luque, y del titular de Finanzas, Juan Carlos Vega, para que informen sobre las acciones que están tomando respecto a "la grave crisis energética que vive el país".

La bancada también busca que la Comisión de Fiscalización "continúe investigando lo que ha pasado estos cinco meses" en el sector energético, como lo hizo sobre la misma situación desde el periodo de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, según la legisladora.

Dijo que la Asamblea cumplió cuando aprobó la Ley No Más Apagones, pero recordó que su bancada advirtió al Gobierno que esa ley no era suficiente si no existía inversión pública. Criticó que durante el Gobierno actual no se ha dado mantenimiento a las termoeléctricas y que es una causa para que se produzcan apagones.

También hizo referencia al presupuesto ejecutado. "La ejecución presupuestaria en este período es realmente vergonzoso. Tenían 56 millones de dólares para invertir y apenas han invertido 122 mil dólares. Esta crisis energética tiene que tener nombres y apellidos", cuestionó.

Rechazó la alternativa de que Ecuador vuelva a utilizar barcazas para la generación de electricidad por resultar caro y contaminante. "Por eso tienen que comparecer para que nos digan si la contratación de estas barcazas va a significar un aumento en el pago de las tarifas eléctricas, que esta Asamblea tendría que rechazar", anticipó.

El Pleno sesionó hasta las 13:59 cuando el presidente Henry Kronfle la suspendió, tras aprobar una resolución sobre Adolescentes Infractores en la que se dispone a la Comisión de Protección de menores revisar lo relacionado a los adolescentes en el proyecto del Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Copina).

Quito: Sueldos de prefectos, alcaldes y concejales se ajustan a nueva normativa Leer más

Pamela Aguirre, presidenta de Fiscalización, dijo que la sesión debe ser reinstalada lo más pronto porque es un tema de interés nacional pues los apagones afectan a todos los sectores.

La legisladora Adriana García, de Gente Buena e inteligente de Fiscalización, expresó que el tema ya se está trabado en la Comisión por lo que el correísmo está solicitando lo mismo. "No queremos hacerlo político, sino con responsabilidad analizando las causas y el efecto que se está teniendo", añadió.

Cree que la Comisión debe continuar con el seguimiento de la crisis energética, independientemente de lo que suceda en el Pleno.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO