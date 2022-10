Un grupo de mineros llegó este martes 11 de octubre a una de las vías del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, para exigir el cumplimiento de los "acuerdos establecidos que daban paso a la firmar del contrato que permitía la renovación de permisos en el área 3622". Así lo explicó el representante de la Asociación de Mineros Autónomos 12 de octubre, José Sánchez, quien añadió que de no tener un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas, radicalizaran la marcha pacífica cerrando en su totalidad la vía que conecta a Azuay con la ciudad de Machala.

Sánchez explicó a EXPRESO que "ante la falta de seriedad por parte de la anterior gerencia de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) de cumplir con la regularización del sector minero del sector Camilo Ponce Enríquez, dejándonos fuera, pese a la inversión que hemos realizado, decidimos iniciar esta marcha".

Según Sánchez, quien preside también la Cámara Cantonal de Minería Ponce Enríquez, han identificado "con claridad que hay una red de corrupción en esa institución, donde prácticamente a nosotros, que somos los actores principales de inversión en estas área, se nos ha dejado a un lado. No nos han renovado los permisos para seguir laborando y seguir contribuyendo al Estado como lo hacíamos antes cuando nos otorgaron en 2017 un permiso de cuatro años".

Este Diario consultó al Ministerio de Energía y Minas sobre la denuncia que realiza el grupo de mineros del cantón azuayo, en la vía de Camilo Ponce Enríquez, pero hasta el cierre de este articulo no hubo respuesta por parte de la cartera de Estado, como tampoco un pronunciamiento por los canales oficiales.

El representante del grupo de mineros agregó que, actualmente, están en la informalidad, y que necesitan un permiso para seguir operando con normalidad. "Aquí tiene que llegar el ministro de Energía y Minas para que nos resuelva el problema. No queremos tratar ya con nadie más porque simplemente se han burlado del sector minero".

Este Diario también contactó al equipo de comunicación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP), vía telefónica, para obtener su versión sobre el proceso de renovación de permisos para el sector minero, pero no hubo respuesta.

De no existir un pronunciamiento en las próximas horas, dijo Sánchez, el grupo de dos mil manifestantes que se agolparon en la vía, radicalizaran la medida de protesta y cerrarán en su totalidad la carretera que conecta a Azuay con la ciudad de Machala. "Estamos claros. Si no hay la presencia del ministro de Energía y Minas hoy nos tomamos la vía hasta que se resuelva esta problemática. Paralizaremos el tránsito porque no nos queda otra alternativa. No hay seriedad en el cumplimiento de los contratos que nos autorizan operar en las minas".