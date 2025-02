Ayuda militar: La Asamblea insta al Gobierno y sus abogados a hacer bien su trabajo

El secretario de la Asamblea aclaró no es necesario el pronunciamiento del Legislativo. Citó fallo de la Corte Constitucional

La pugna continúa. Un pedido de cambio del orden del día es ahora el epicentro de la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El primero propone solicitar ayuda militar extranjera para combatir al crimen organizado en el país, un tema que fue introducido en el orden del día de la sesión plenaria de ayer, 20 de febrero del 2025, pero que no fue debatido por falta de quórum en el hemiciclo.

Esto fue utilizado por la bancada oficialista para acusar a sus colegas del bloque correísta de dejar el pleno sin quórum para no debatir el punto. No obstante, EXPRESO conoció que también legisladores del oficialismo se ausentaron y dejaron sin el número necesario de asambleístas al pleno por lo que la sesión fue suspendida.

El discurso del oficialismo ha obligado al secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, a aclarar algunos puntos, entre ellos que el Gobierno no requiere de un pronunciamiento del Legislativo para proceder con la firma de acuerdos de cooperación militar. Citó el fallo de la Corte Constitucional número 9-23-TI/24 sobre el acuerdo de Ecuador y Estados Unidos relativo a las operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. "Dijo textualmente que para su ratificación no requiere de aprobación legislativa. Se le pide seriedad al Gobierno. Que sus abogados hagan bien su trabajo o que cambie de abogados, pero no busque confundir la ciudadanía", comentó Muñoz.

El secretario completó su argumento alegando que la cooperación internacional en materia de seguridad es un tema de responsabilidad del Ejecutivo. "Y para eso se necesita capacidad, voluntad política y la Asamblea no le puede dar negociando los acuerdos al Ejecutivo. Eso ya depende de ellos".

El argumento de ADN y de la canciller Sommerfeld

La canciller Gabriela Sommerfeld adelantó que antes de dar detalles sobre este tema tendrá una reunión con las instituciones relacionadas al combate de la inseguridad en el país para definir qué es lo que se necesita de otros países. "A través de la corresponsabilidad que tienen los países con lo que sucede en Ecuador vienen estos acuerdos de cooperación en diferentes materias que pueden ser en vigilancia, inteligencia u otras", dijo la canciller, quien instó a la Asamblea a respaldar estos acuerdos del Ejecutivo.

A la par, la bancada oficialista a través de un comunicado responsabiliza al correísmo de oponerse a fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo. En un documento publicado en su cuenta oficial de X, el bloque del Gobierno acusó a sus colegas de la Revolución Ciudadana de legalizar pandillas como los Latin Kings, debilitar instituciones de seguridad y, ahora, de "bloquear la cooperación internacional".

