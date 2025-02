Óscar Ayerve: "David Rosero pretende que el Cpccs y Asamablea cometan desacato"

Se pronunció minutos antes de la sesión del pleno. Óscar Ayerve, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), criticó a David Rosero, exvocal del organismo, quien pide ser posesionado como consejero principal de la entidad para cubrir los puestos que dejaron vacantes los miembros de la Liga Azul destituidos.

Ayerve dijo que la solicitud de Rosero acarrearía efectos en contra del Legislativo y del mismo Consejo.

"Está pretendiendo inducir a engaño a la Asamblea Nacional y al Cpccs a que cometan el delito de desacato, pues en el 2023 la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros de Participación". Ellos, al tener una categoría de funcionarios, estarían prohibidos de ejercer un cargo público por dos años y en la misma entidad, aseguró.

"Les rige el artículo 15 de Ley Orgánica de Servicio Público que determina que los funcionarios públicos destituidos no pueden cumplir ninguna función de Estado por dos años y, además, no pueden reintegrarse a la misma institución de por vida. Me toca a mí posesionarme como consejero principal de este organismo", insistió el candidato.

Ayerve solicitó a la Asamblea que lo posesione

Ayerve recordó la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en donde se destituyó a Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos y la suplente Vielka Párraga, por ello "la Asamblea debe completar", manifestó.

Pese a la postura de Rosero, el aspirante considera que el Parlamento sí lo posesionará. Aseguró que ha enviado una solicitud para que le coloquen en el cargo y que pidió reunirse con las autoridades del Legislativo.

La sentencia del TCE ha dejado incompleto al Consejo. Por ello, el organismo exhortó a la Asamblea a fines de enero a que posesione a los suplentes "respetando el orden de los resultados de las elecciones del año 2023”.

