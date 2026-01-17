Aviación Civil confirma que el espacio aéreo de Ecuador opera sin riesgos

El comunicado sostiene que no existen medidas especiales que afecten la programación de vuelos comerciales dentro del país

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó que el espacio aéreo de Ecuador se encuentra operando con normalidad y bajo estándares de seguridad, sin restricciones ni afectaciones a los vuelos.

En un comunicado, la entidad precisó que los avisos (NOTAMs) emitidos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) tienen carácter preventivo, se refieren a zonas amplias del Océano Pacífico y no implican limitaciones para las operaciones aéreas en el país.

Según el pronunciamiento, autoridades y aerolíneas mantienen un monitoreo permanente “garantizando operaciones seguras y regulares”, por lo que —de acuerdo con la DGAC— los pasajeros pueden viajar con tranquilidad y confianza en los cielos ecuatorianos.

El comunicado sostiene que no existen medidas especiales que afecten la programación de vuelos comerciales dentro de Ecuador o hacia/desde aeropuertos nacionales. Tampoco detalla modificaciones operativas específicas ni reporta demoras o cancelaciones derivadas de alertas internacionales, más allá del seguimiento habitual que realiza el sistema aeronáutico.

La DGAC enfatiza que los NOTAMs citados por la FAA corresponden a avisos amplios y precautorios, y que no representan riesgos directos para la actividad aérea local. No obstante, la entidad recalca que el monitoreo técnico-operacional continúa de manera coordinada con las aerolíneas y actores del sistema para sostener niveles de seguridad y la regularidad del servicio.

F.A.A. advierte de posible actividad militar en los océanos de América Latina

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió este viernes 17 de enero del 20226 siete avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

