Autoridades en Guayas reciben sus credenciales para el periodo 2023 - 2027

En el palacio de Cristal, centro de la ciudad de Guayaquil se dio la posesión de 639 autoridades electas en la provincia del Guayas. La ceremonia estuvo dirigida por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint y demás consejeros del organismo.

Marcela Aguiñaga recibió sus credenciales como Prefecta del Guayas y señaló que no se va a "quedar callada" y que exigirá al gobierno central lo que le corresponde a la provincia especialmente en temas de seguridad.

"Señor presidente Guillermo Lasso, si usted es enemigo de la delincuencia yo si estoy dispuesta a sentarme a dialogar para con el gobernador y autoridades... Debemos unirnos para arrancarle los jóvenes a la delincuencia, la misma que arrebata vidas, la seguridad es labor de todos, el consejo provincial tiene la competencia de coordinar la seguridad en la provincia, por ello mi compromiso es trabajar también con alcaldes, juntas parroquiales y concejales".

En su discurso también aprovecho para señalar al vicepresidente del CNE, Enrique Pita sobre su denuncia realizada en febrero pasado horas después de que se habían cerrado las elecciones seccionales sobre el centro de cómputo paralelo en un piso alto de la delegación provincial y se expuso que habían más actas en escrutinio.

"Hubo quienes quisieron empañar la selección y silenciar la elección y sí, me refiero a un consejero de la función electoral que denunció de manera irresponsable, dijo que hubo un centro paralelo, luego nunca aceptó. No basta con creerse demócrata, no se puede hablar de democracia plena sin neutralidad, si son las organizaciones políticas las que debemos contar con miles de voluntarios para el control político para evitar fraudes en el proceso electoral, además señora presidenta es urgente revisar el rol de las encuestadoras que dan como ganador al candidato de su presencia, con el afán de beneficial al de su preferencia" refirió Aguiñaga.

De su lado el vicepresidente Pita, no se refirió al tema y aunque el evento aún no termina, él está participando de la entrega de credenciales que habilitan a los ganadores de los últimos comicios como autoridades de la provincia.

En la cita también está el alcalde electo de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien ya recibió los documentos pertinentes que lo certifican como la nueva autoridad del Puerto Principal.