Chunchi: Más de 500 familias damnificadas por deslizamiento de tierra

Albergues, casas de familiares y amigos sirvieron para que más de 500 familias de Chunchi y Alausí, en Chimborazo, pasaran la noche. La mañana del sábado, tanto el GAD municipal de Alausí como el de Chunchi, proveyeron de alimentación para las familias, así como la desinfección de las. Zonas utilizadas como albergues.

Maquinaria pesada ingresó para realizar trabajos para iniciar los trabajos de encauzamiento del río.

En Huigra, 350 comuneros evacuaron ante el temor de que sus viviendas pudieran colapsar por la creciente del río Chanchán, debido al deslave de La Armenia en Chunchi. El caserío Chan Chan de Alausí, también desapareció en su mayoría; casas, autos destruidos y toda la historia ferroviaria de ese punto.

"Los dos puentes, la estación del ferrocarril, la línea férrea, eran altísimos de más de cien años, y el puente de concreto que unía Alausí y Chunchi, ya no existen", indicó Carlos Luna, quien tenía una propiedad productiva en el sector y se fue con el alud. "Tenemos que esperar a ver que se solucione lo de La Armenia, para que nos ayuden, caso contrario seguirá afectando esta zona. Dios nos ayude y no llueva", añadió.

El cantón Chunchi declaró en emergencia a todo el sector, y ha reiterado el pedido para que la gente no se acerque a la zona.

José Guillén es uno de los afectados por el deslave de Chunchi; su casa no se fue con el alud, pero lo que era el patio está hundido y quedó a pocos metros del gran abismo que se formó; una gran grieta advierte lo peor.

"Qué vamos hacer, todo estaba ahí, logré sacar una vaquita y un ternero, la lavadora, pero mis cuyes, gallinas, se perdieron, igual no encuentro a unas ovejitas", se lamenta mientras seca sus lágrimas, reconoce que había un reservorio de un vecino, pero está convencido que el mal manejo del agua, agravado por las fuertes lluvias fueron las causantes.

"Hemos estado desde antes, con estos problemas, en el primer derrumbe que murió el joven, ya vinieron del Miduvi, me dijeron que debería enajenar todo, y salir para que me salga tal vez una casa, pero nada más", asevera. Su esposa e hijos pernoctaban en casa de una amiga de su misma congregación religiosa, pero él se quedó en el sitio, arriesgándose por seguir manteniendo su sustento. "Yo me quedé para dar de comer a mis animalitos, era lo único que tenía, por la pandemia no hay trabajo, y ahora ya no tenemos nada", dijo.

Más de 500 familias pasaron la noche en sitios de acogidas como iglesias. Patricia Oleas/EXPRESO

Después del deslizamiento ocurrido el pasado 20 de enero, fotografías de una gran fisura circulaban en redes sociales que daban cuenta que esto podría ocurrir; a la casa de José ya no hay acceso, la carretera se corta y solo un profundo abismo desde donde se puede ver la magnitud del desastre, es hasta donde se puede llegar.

Se trata de un camino bastante irregular y sinuoso. Ahí las fisuras hacen prever que podría haber nuevos aludes. A escasos metros, otra casa recién construida, ya estaba totalmente desocupada. "Es nuevita, linda, pero por el peligro ya se fueron con todas las cosas; ahí quedan los ahorros", cuenta su vecino.

En rueda de prensa, la noche del viernes las autoridades daban un resumen de las afectaciones; Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE); Walter Narváez, alcalde de Chunchi; Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo; Jorge Galárraga, comandante de la brigada blindada Galápagos; y Fabián Codel, comandante de la Policía de la zona Chimborazo, destacaron la labor coordinada que permitió evacuar a las familias de zonas de riesgo y trasladarlas a cinco albergues. Así mismo se aseguró que se les realizan las pruebas para evitar una propagación del Covid; de 36 personas una dio positivo en pruebas rápidas y se procedió aislarla y realizarle la PCR.

Rommel Salazar manifestó que las constantes precipitaciones de los últimos días en el río Guataxi, afluente del río Chanchán serían la causa, y que técnicos realizan un brecha para que el río retome su cauce. De su lado, el alcalde de Chunchi, Walter Narváez, indicó que los análisis preliminares permiten sospechar que el deslizamiento de tierra se pudo haber activado por presencia de masas de aguas subterráneas y el incremento de lluvias.

"Este es un fenómeno geológico identificado hace mucho tiempo" dijo; inclusive, antes del incidente, se han realizado estudios técnicos en la zona.

Ciento treinta personas están en albergues y otras unidades educativas fueron adecuadas para recibir a más afectados. Las redes sociales se han activado y en varios puntos se reciben bienes no perecibles para ayudar a los refugiados. Fernando Flores, oriundo de Chunchi, pero residente en Riobamba, emprendió junto a otros jóvenes una campaña. "Queremos aportar con algo, es terrible tengo familia, amigos, conocidos allá", señala.

El Instituto Geográfico Militar hará estudios topográficos para establecer acciones que permitan evitar peligros futuros.

Afectaciones

- 20 viviendas afectadas

- 200 familias evacuadas (Chunchi)

- 107 personas afectadas

- 350 personas evacuadas (Huigra)

- 2 personas heridas.

- Línea férrea afectada

- 2 puentes afectados