Alarma en Chimborazo: Deslave arrasa poblado de Chunchi y represa el río Guataxi

Desde ayer, en la antesala del feriado de Carnaval, el miedo y la impotencia embargan a los habitantes de Chunchi y Alausí, cantones de la provincia de Chimborazo. La previa del asueto se vio empañada por un deslave que arrasó al sector de La Armenia y taponó el río Chunchi. La vía de acceso al lugar también fue afectada.

Los comuneros contemplan desde lo alto del Sillón Andino la magnitud de la catástrofe por la que el presidente Lenín Moreno pidió la movilización de los militares para proteger la vida de los comuneros. Lo que fue un valle poblado, con casas, animales y tierra agrícola, es ahora una masa de lodo y agua represada, que pone en riesgo a más de cien familias de Chunchi y de Huigra, parroquia rural de Alausí.

Emergencia en #Chunchi, #Chimborazo, debido a que las fuertes lluvias ocasionaron un deslave de grandes proporciones. @Riesgos_Ec informa que hubo pérdida de ganado, algunas familias evacuadas; además, el taponamiento del río Guataxi, afluente del río Chanchán. @NuevoTiempoCue pic.twitter.com/oSYsOmeyU9 — Armando Suquisupa (@Asuquisupa) February 12, 2021

Luis Chimborazo y su esposa María Chinza forman parte del centenar de afectados. La pareja ayer caminaba con rapidez por la empinada ladera, intentando acercarse a su casa para sacar pertenencias. Él iba con dos costales en sus hombros. Ella llevaba en su espalda un saco verde y una escoba. Intentaban rescatar, principalmente, los aparatos electrónicos con los que sus tres hijos reciben clases.

He dispuesto la inmediata activación del Puesto de Mando Unificado, así como de @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador para que asistan, en todo lo necesario, a compatriotas afectados por deslave producido en Chunchi - Chimborazo. Salvaguardar la vida de los habitantes es la prioridad. https://t.co/2ZTosUbM29 — Lenín Moreno (@Lenin) February 12, 2021

“Anoche (jueves) nos dijeron que había peligro y fuimos a dormir al albergue. Hoy venimos a llevar las cosas y vemos esta desgracia”, lamentó el hombre. María lloraba mientras contaba cómo ocurrió aquella tragedia. Ella recuerda que había bajado por la mañana a ordeñar una de las vacas de la familia para tener qué comer. “Mi hermano me llama, me dice ‘¿dónde estás? Sal rápido, ve cómo se está yendo todito’. Era terrible, ya no había nada. Ni las casas ni los animales. No sé quiénes salieron y quiénes no. ¿Qué haremos? Mi casita y mis animalitos son todo mi capital”, exclamó.

Escenas como esta se repetían en las últimas horas. Varias familias guardaban lo poco que podían cargar a cuestas. El lugar estaba señalizado con cintas amarillas y rojas que indicaban hasta dónde se podía llegar en auto. Personal de Gestión de Riesgos advertía que con el deslave se fue la vía y que era peligroso avanzar.

El COE (Comité de Operaciones de Emergencia) provincial se activó en las oficinas del Municipio y coordina los trabajos. Los habitantes aprovechan los miradores de la ciudad para apreciar la afectación, que incluyó daños en la vía férrea.

“En la mañana se escuchó un estruendo súper fuerte, luego se fue la energía eléctrica. Todos comentaban que La Armenia había desaparecido. Estamos con miedo, nuestras casas podrían estar en riesgo. La hacienda que estaba abajo desapareció”, dijo Jason Landa, otro poblador perjudicado.

Junto a él estaba una señora muy nerviosa. No se identificó pero preguntaba por Teresa Bustos y su esposo, oriundos de Cañar. “Arrendaban una casita y ya no asoman. Ojalá se hayan ido de viaje”, refirió mientras se subía a su carro para seguir la búsqueda.

“¡Quiero ir a mi casa!”, gritaba Teresa Condo, otra damnificada, que se quedó con la ropa que vestía, y pide ayuda al gobierno.