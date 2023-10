La autocrítica del correísmo: No convencer al público joven

¿Tan cerca y no se llegó a la meta? ¿Cuál es el error cometido?, y ¿Qué correctivos tomarán con miras a 2025?, son algunas de las preguntas que Diario EXPRESO realizó a representantes de la Revolución Ciudadana y asesores ante la derrota en las urnas el último domingo, pero no hubo una amplia contestación o análisis de lo ocurrido.

La presidenta del movimiento político, Marcela Aguiñaga, identificó que en primera instancia se deben evaluar los resultados de la campaña después de una elección “y es lo que haremos en unos días”.

Pero también identificó que, con miras al 2025, hay que “mejorar las formas de llegar al electorado joven. Los mensajes de campaña tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, los jóvenes no consumen lo tradicional”, respondió la también prefecta del Guayas a este diario.

No obstante, se buscó a Fernando Casado, uno de los principales asesores del binomio Luisa González - Andrés Arauz, para conocer si había una introspección del trabajo realizado y, antes de manifestar que no quería dar declaraciones a este medio de comunicación, expuso que algunas publicaciones del diario fueron uno de los grandes factores que les perjudicó al disminuir votos.

“Si se escribe una nota en la que se dice que un candidato ha usado un narco carro; pues si yo fuera un ciudadano que no está bien informado y recibo esa información, yo no voy a votar por alguien que usó un narco carro”.

Luego de ello, agregó que se trata de “una falla sistémica de nuestra democracia”, que parecía una “falta de respeto a la democracia, el hecho que se haya publicado una serie de notas totalmente sesgadas y manipuladas”, y que el medio de comunicación se volvió un actor político en la contienda elector; tras esto dijo que no quería dar declaraciones o análisis.

La respuesta exacta de la derrota no está entre los correístas, por ahora analizan su trabajo realizado en la campaña de elecciones anticipadas.

Mauro Andino Espinoza, exasesor de asambleístas del correísmo, señaló que por cuestiones de agenda no podía atender al pedido, pero que podría hacerlo durante este martes 17 de octubre de 2023.

No obstante, consultores políticos expresaron que una de las características de los integrantes de la tienda política es que no son abiertos a los cuestionamientos y que, además, son egocéntricos, actitud que no les permite ver, en cierto modo, los errores que puedan estar cometiendo en su andar.

El correísmo está en las distancias que se merece, de converstirse en el fujimorismo de Perú. Estar eternamente en segundas vueltas, quizá ahora por mala estrategia.

Oswaldo Moreno, consultor político

La politóloga Diana Buenaño enfatizó que: un sector del electorado ya no tolera la misma retórica, porque no existe un cambio o apertura a autocríticas.

“El mantenerse en una misma postura de enfrentar a la oposición en un escenario como el que estamos viviendo en Ecuador, no les ha favorecido en sus resultados. El cerrarse a las nuevas formas de comunicar, a transformar su discurso en camino a la conciliación, es lo que no les ha permitido otra oportunidad en Carondelet”, puntualizó.

Resaltó también que no le dieron una identidad propia a Luisa González hasta el último momento de campaña. Lo hicieron cuando “ya fue un poco tarde, porque la estrategia del otro candidato ya había alcanzado a esa población”.

Revolución Ciudadana no tuvo una correcta interpretación del electorado joven, los votantes actuales son tan demandantes en esta área. Y las herramientas no fueron bien utilizadas.

Diana Buenaño, analista política

