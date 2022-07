Prueba. Se instauró en 2012 y desde entonces se calcula que más de un millón de aspirantes no ingresaron.

¿Promesa de campaña electoral cumplida? El presidente Lasso anunció la eliminación del Test Transformar, que es obligatorio para acceder a un cupo para estudiar una carrera de tercer nivel en un centro de educación superior público. Si bien la decisión generó optimismo, no convence a todos.

Desde el austro ecuatoriano, María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, manifestó que la decisión del Gobierno no debe confundirse con un libre acceso a la universidad, pues las condiciones presupuestarias no han sido modificadas y eso implica que se mantendrían los cupos ya establecidos.

“Que nadie se confunda, que nadie crea que por eliminar el examen de ingreso, que lo desarrollaba la Senescyt, están aumentado los cupos en la universidad. Esto es muy triste, pero es la verdad... Lo único que significa es que esta competencia que estaba centralizada se traslade a cada una de las universidades”, dijo.

No habrá libre admisión a la universidad. Volvemos a tener autonomía de los procesos de ingresos que creamos convenientes. También hemos tenido un proceso de aprendizaje con la aplicación del test. Cecilia Paredes Verduga, rectora de la Espol

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) y la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE) mostró su aprobación por esta decisión. Sin embargo, les preocupa que de no existir un incremento de la oferta académica e inversión, la medida no tenga mayor efecto. Ante la elevada demanda de aspirantes que buscarían ingresar, consideran que para direccionar a cada estudiante a la carrera correcta se debe crear un plan de orientación vocacional y psicológico desde el bachillerato. Están a favor del retorno del preuniversitario.

“Hemos planteado que el título de bachiller sea el único requisito para ingresar a la universidad y que se establezca un ciclo de nivelación (preuniversitario) en el que los estudiantes puedan acceder y equiparar sus conocimientos para la carrera asignada... Y que efectivamente se evalúe al estudiante, pero que esa evaluación no sea punitiva, sino que permita identificar falencias para tomar correctivos”, opinó Mauricio Chiluisa, representante de la FEUE.

Dayana Basantes, presidenta de la FESE, agregó que a la par el Gobierno debe anunciar acciones para no dejar fuera a quienes por falta de cupo no puedan ingresar a la universidad, porque con o sin prueba el presupuesto asignado no alcanza para que los centros reciban a más alumnos.

Sin duda, el curso previo a la universidad está a la puerta de volver. Cecilia Paredes Verduga, rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), cuenta que desde su experiencia en esta casa de estudios, este mecanismo de admisión dio mejores resultados que las pruebas instauradas por el Ejecutivo desde el 2012.

“Para nosotros los resultados eran maravillosos, porque hacíamos primero un proceso de nivelación, en el que el estudiante tenía la posibilidad de nivelar sus conocimientos, esforzarse, estudiar mucho y pasar. Eso hacía que al ingresar a la Espol, la tasa de retención sea altísima, entre el 95 % y 97 %”, comentó Paredes.

La rectora agregó que la decisión no permitirá el libre ingreso a la universidad y que con ayuda de la tecnología se buscará evitar posibles casos de corrupción para encontrar un cupo y evitar escenas del pasado.