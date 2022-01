Comisión ciudadana apoya el retorno a clases pero solicita que no se obligue la vacunación de los menores.

Representantes de la Comisión Ciudadana por la Verdad fueron citados para las 10:00 de este viernes 28 de enero en el complejo judicial Valdivia para la audiencia de demanda de acción de protección que solicitaron en contra de la medida dispuesta por el COE Nacional, para la presentación del carné de vacunación para el ingreso a entidades públicas; así también ante la disposición municipal de que se presente el documento al ingreso de lugares públicos.

Manuel Narvaéz, coordinador de la organización espera que se de lugar al recurso, especialmente ahora que se ha dispuesto el retorno voluntario a clases. Sostiene que si la vacunación es sometida a libre albedrío, no se puede establecer la obligatoriedad de la presentación del certificado.

“Si se concede, la acción de protección dará la libertad para que los estudiantes de escuelas y colegios no tengan el impedimento que le están ocasionando los directores distritales y restores de instituciones de no asistir a clases presenciales”.

Narvaéz señala que también “tienen casos” de bachilleres de áreas rurales que no están vacunados y que han recibido la advertencia de que no podrán estar en su ceremonia de graduación si no presentan el carné de vacunación.

“Estamos dándole apoyo y ya hay denuncias en la defensoría del Pueblo, sobre estas discriminaciones, estamos preocupados por ellos, y le haremos conocer a la jueza para que tome en cuenta de esta vulneración”.