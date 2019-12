Atamaint pedirá a la Fiscalía investigar gestión en el CNE de exfuncionario vinculado a red delictiva

La presidente del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, informó que este miércoles 4 de diciembre de 2019, presentará un pedido a la Fiscalía para que investigue la gestión de Luis Loyo, exfuncionario del Consejo y presuntamente integrante de la desarticulada red que traficaba con cargos públicos. "Queremos saber si tuvo incidencia dentro de la institución", dijo la titular del CNE en una rueda de prensa en Guayaquil.

La presidenta fue cuestionada por no responder con celeridad a la advertencia sobre la falta de probidad de Loyo que hiciera el consejero Luis Verdesoto. Ella explicó que en su momento solicitó información a los departamentos de Talento Humano y Administrativo sobre el ahora exfuncionario, lo que no arrojó irregularidades en su trabajo. Ese informe también será entregado a la Fiscalía, dijo. También dijo que, ante la presencia de familiares de Loyo como funcionarios dentro del Consejo, "no puedo inculpar a terceras personas" por lo que hizo el exfuncionario.

También hay parientes cercanos del vicepresidente (Enrique Pita) y no podemos pensar que los actos delincuenciales de sus familiares sean el reflejo de sus funciones.

Diana Atamaint, presidenta del CNE.

La presidenta se refirió también a la cercanía de dos de los detenidos en el mismo caso y que son familiares del vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien no desconoció el lazo sanguineo pero dijo no tener ninguna responsabilidad sobre ellos.

“Incluso si está en minoría, la verdad es la verdad”.



Mahatma Ghandi. pic.twitter.com/FyQJ03XJBn — Enrique Pita (@CNEVice) November 29, 2019

La presidente del CNE manifestó su satisfacción sobre las reformas electorales aprobadas ayer en la Asamblea Nacional entre las que destacan el método de Webster para la asignación de escaños en listas pluripersonales, la participación de las mujeres en un 50 % de cabezas de listas de cada partido, la obligatoriedad de los candidatos a debatir, entre otras. También está la eliminación de la votación entre listas. Esto, precisó Atamaint fue una propuesta de los legisladores y no del Consejo.