Asambleístas del correísmo no estarán en la posesión, pero se pronuncian en X

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana no acudirán a la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa, para el período 2025- 2029, que se desarrolla en la Asamblea Nacional. Sin embargo, este sábado 24 de mayo se pronuncian en redes sociales como X. Usan el hashtag #PresidenteIlegitimo

Por ejemplo, el legislador del correísmo, Xavier Lasso, escribió en X: "Tal y como lo reflejó la Cumbre Iberoamericana, Noboa es un presidente totalmente aislado de la comunidad internacional". Y utilizó los hashtag: #PresidenteIlegitimo #NoboaEsFraude.

Otro asambleísta, Christian Hernández, escribió en X: "Hoy se realiza una ceremonia presidencial en medio de serios cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral. Es importante recordar que la verdadera democracia se construye con transparencia y respeto a la voluntad popular".

Además, desde la cuenta de X de la Revolución Ciudadana en Bélgica se insistió en que: "Hoy se posesiona un gobierno que llegó al poder con trampas, abusos e ilegalidades. ¡No lo reconocemos! Esto no es democracia". Acompañaron al mensaje con el hashtag: #MegaFraude.

¿Cuál es el mensaje del correísmo?

Los legisladores y todas las cuentas de militantes de la Revolución Ciudadana comparten un video, a través del que aseguran que: "el mundo duda del resultado electoral de Noboa porque a su investidura no vendrá nadie. Solo dos mandatarios estarán en su posesión. Ni Lasso tiene tan poco reconocimiento".

En el video, de minutos, recordaron que a la posesión de Lasso llegaron cuatro presidentes; a la Lucio Gutiérrez, siete presidentes; a las de Rafael Correa estuvieron 11 en 2007 y 3 en 2009 y 11, en 2013. "Representación electoral significa reconocimiento, de lo que Ecuador carece porque el mundo duda del resultado".

Hoy, 24 de mayo, se posesiona Daniel Noboa, un presidente ilegítimo, producto de un proceso electoral lleno de irregularidades, donde el CNE ignoró denuncias y evidencias claras. He decidido no presentarme a este acto bochornoso, en rechazo a la falta de transparencia y en… pic.twitter.com/xQGU0pxtLb — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) May 24, 2025

¿Qué dice la Revolución Ciudadana?

Desde la Bancada de la Revolución Ciudadana se compartió un comunicado en el que señalan: "Hoy no asistiremos a la posesión de un presidente ilegítimo. No fuimos electos para legitimar farsas, sino para defender al pueblo que sufre. Con dignidad decimos no al fraude, no a la mentira".

En el comunicado, el correísmo precisa: "De más de USD 1.835 millones destinados a inversión pública, solo ejecutó el 14.95 %. En salud apenas usó el 7 %. Y para generar empleo digno, ni siquiera ejecutó el 1 %. Eso no es gestión: es negligencia. Y eso no se aplaude: se denuncia".

🔊 HOY NO ASISTIREMOS a la posesión de un presidente ilegítimo.

No fuimos electos para legitimar farsas, sino para defender al pueblo que sufre.



Con dignidad, decimos NO al fraude, NO a la mentira.

Aquí nuestro pronunciamiento:#PresidenteIlegítimo #NoboaEsFraude pic.twitter.com/xHHEkvIav5 — Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) May 24, 2025

