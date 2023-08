Interpelación. La correísta Viviana Veloz quiere concluir el juicio político al presidente en la Asamblea. Pero ahora no contará con votos suficientes.

¿Continuará la nueva Asamblea con la agenda política de la anterior? Es oferta de campaña de la reelecta Viviana Veloz, la legisladora correísta que impulsó el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso como si su vida dependiera de ello, concluir el proceso que la muerte cruzada interrumpió, censurar al jefe de Estado y destituirlo. Aunque esté de salida, eso no importa: es cuestión de honor. Claro que las condiciones para hacerlo han cambiado: el socialcristiano Esteban Torres, su aliado natural y la persona que compartía con ella este deseo, no sobrevivió a la debacle de su partido en la provincia de Tungurahua y perdió su escaño. Y la nueva conformación de la Asamblea, donde los disidentes de Pachakutik y la Izquierda Democrática afines a la causa golpista han sido sustituidos por dos fuertes bloques de Construye y ADN (los movimientos de Fernando Villavicencio y Daniel Noboa, respectivamente), impide a los correístas, aunque sean 50, soñar con los 92 votos que se necesitan para ese propósito: por el momento, tanto el presidente saliente como sus ministros de Estado están fuera de su alcance.

Sí pueden plantearse, en cambio, como bloque mayoritario, objetivos más modestos pero no menos importantes. A la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el correísmo intentó tumbarla desde el Consejo de Participación Ciudadana (con el pretexto de un supuesto plagio en su tesis de grado que las autoridades universitarias desestimaron) desde el momento mismo en que Guillermo Lasso dictó la muerte cruzada. En la Asamblea podrán hacerlo con solo 70 votos, que no son tan difíciles de conseguir si se considera que Salazar también es una figura incómoda para el Partido Social Cristiano. Ambas bancadas se acercan a ese número: los viejos pactos pueden reactualizarse, no importa quién gane la presidencia. Destituir a la fiscal es un paso imprescindible para la consecución del principal objetivo de los correístas: garantizar la impunidad de sus prófugos y presos por corruptos.

¿Nueva Asamblea? Es imposible desvanecer la incómoda posibilidad de que los mismos viejos proyectos se estrellen contra los mismos viejos muros. Todavía está por verse si los 27 o 30 legisladores de Construye valen más que uno: su antecesor, Fernando Villavicencio. Esa bancada anunció ayer, en un comunicado, que impulsará un nuevo proyecto de ley de extinción de dominio, que bien podría correr la misma suerte que el anterior: el bloqueo de la mayoría.

Lo que sí parece improbable que le bloqueen a Construye, por simple prurito de corrección política, es su propuesta de constituir una comisión ocasional para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. De hecho, es probable que esta sea una de las primeras resoluciones que apruebe la nueva Asamblea. Servirá para lo mismo que sirvió la comisión ocasional constituida en la Legislatura anterior para investigar el femicidio de María Belén Bernal: para nada. A lo sumo para hacer bulla. La experiencia estos casos sugiere que es simplemente imposible que una comisión ocasional de carácter político, con el estrecho plazo que los reglamentos le imponen (30 días), logre avanzar en el laberinto de una investigación policial y aportar siquiera un dato válido que la Fiscalía no tenga ya. Será un saludo a la bandera. Y, si correístas y socialcristianos consiguen juntar los pocos votos que los separa de la mayoría de 70, hasta podría ser un saludo a la bandera equivocada. No hay que descartar que la comisión para investigar el asesinato de Villavicencio quede a cargo de quienes más le odiaron.

Por lo demás, hay un asunto de la mayor importancia que la legislatura anterior quedó debiendo: el encebollado no tiene aún su fecha clásica. No faltará quien se ocupe de llenar tan gran vacío.