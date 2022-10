Asamblea: el porte y tenencia de armas con dos iniciativas

Dos propuestas que apuntan hacia el mismo objetivo. Si el Gobierno no toma la delantera, queda en manos de la Asamblea Nacional decidir si el porte de armas de fuego para civiles se despenaliza o se mantiene la prohibición en el país.

En el Legislativo hay dos proyectos, ambos del Partido Social Cristiano (PSC), al respecto. Entrarán en el debate, la próxima semana, cuando se instalen las mesas de seguridad que el Parlamento sostendrá con el Ejecutivo y otras entidades del Estado para intentar enfrentar la ola de violencia.

El primero data de hace casi dos años. Lo presentó Esteban Torres, en el anterior período legislativo, y fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) pero no ha sido tratado por la Comisión de Seguridad. Esta propuesta busca reformar la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.

La otra es de Luis Almeida y llegó a la presidencia de la Asamblea a inicios de marzo de este año y busca reformar específicamente el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en lo referente al delito de tenencia y porte de armas.

En esa reforma se defiende la tenencia de armas de origen lícito comprobado y el porte previa autorización de autoridad competente del Estado. “La persona que use un arma de fuego a consecuencia de un ataque o riesgo inminente de ataque amenace gravemente su vida o su integridad personal o sus bienes, no será responsable del delito de tenencia o porte según el caso, siempre y cuando demuestre la licitud de su propiedad”, señala la parte medular del proyecto.

Torres espera que con la situación actual de inseguridad el tema entre al debate, aunque reconoce que se podría ahorrar tiempo si el presidente Guillermo Lasso deroga el decreto 749, de abril de 2011, firmado por el expresidente Rafael Correa, que prohibió el porte para civiles.

El presidente Lasso anunció la noche del 12 de octubre que su gobierno está pensando en la posibilidad de derogarlo, sobre todo por el pedido de sectores agrícolas y camaroneros, aunque todavía no existen definiciones.

“Mi iniciativa es una reformatoria a una ley emitida en 1980 para hacer que los requisitos sean, de hecho, más estrictos que los actuales y que haya estándares mayores a los que se aplican en Europa y Estados Unidos como informes psicológicos previos de una persona que quiera acceder a un arma. Inexistencia absoluta de antecedentes penales, horas mínimas de preparación teórica y práctica. El tema se debe debatir y si no hay los votos, pues no los habrá”, le dijo Torres a EXPRESO.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, reconoció ayer a este Diario que las propuestas sobre la tenencia y porte de armas serán parte del debate de las mesas de seguridad, aunque no considera que sea el tema central a la hora de buscar alternativas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Narváez dice que no está de acuerdo con el porte de armas, porque sería aceptar que el Estado no tuvo la capacidad de proteger a la ciudadanía y que se está insinuando que ella misma se proteja y eso no es aceptable. Sin embargo, se comprometió a que el debate al respecto sea lo más objetivo posible y para aquello se prevé invitar a esas mesas de diálogo a especialistas que puedan aportar con visiones favorables y contrarias en la construcción de una normativa.

Análisis

La Comisión de Seguridad de la Asamblea analiza actualmente 23 proyectos de ley sobre temas de seguridad.

Plazos

Esta mesa legislativa espera transformar estas propuestas en ocho cuerpos legales a más tardar hasta mayo próximo.

Decreto

Si la iniciativa sale del Gobierno, además del decreto 749, habría que derogar dos resoluciones ministeriales.